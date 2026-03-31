Un agent de poliție din Arges, cercetat pentru trafic trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor

Bombă în poliția argeșeană. Un agent de poliție, în vârstă de 35 de ani, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

Bărbatul ar fi recrutat două victime prin metoda Loverboy, iar banii obținuți din exploatarea sexuală a fetelor ajungeau în bunuri de lux.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în anul 2015, inculpatul, în scopul exploatării sexuale, a recrutat o victimă, minoră la acel moment (17 ani), pe care în perioada 2016 – 2019, a determinat-o să să practice prostituția, în diverse locații din Elveția.

Recrutase o altă victimă

De asemenea, începând cu anul 2018, inculpatul, prin inducerea în eroare, folosind metoda „loverboy”, a recrutat o altă victimă, pe care, până la data de 27.03.2026 a obligat-o să practice prostituția în Elveția.

Sumele de bani provenite din activitatea infracțională au fost însușite de către inculpat.

Cercetările au reliefat și faptul că, în încercarea de a ascunde provenința sumelor de bani obținute de la victime, inculpatul a trecut în patrimoniul membrilor familiei sale mai multe bunuri mobile (autoturisme de lux) și imobile (casă și teren), o parte din acestea ”primindu-le ulterior ca donație”.

Au fost ridicate sume considerabile

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, au fost găsite și ridicate sumele de 400.000 lei, 455.000 franci elvețieni, 32.300 euro și 2800 lire sterline, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Autorul recomandă: