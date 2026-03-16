Incident în Constanța. O navă a intrat în coliziune cu o macara plutitoare în port

O navă aflată în timpul manevrei de acostare și o macara plutitoare care era la cheu au intrat în coliziune, duminică, în Portul Constanța. Macaraua a suferit o gaură de apă, potrivit Autorității Navale Române.

Pentru a determina cauza exactă a producerii incidentului, mai multe investigații sunt în curs de desfășurare.

Duminică, în jurul orei 16:40, în timpul manevrei de acostare a navei SMS Carrera la dana 84 din Portul Constanța, a avut loc o coliziune cu macaraua plutitoare Gemini 4, care era deja acostată. În urma impactului, macaraua a suferit o spărtură la corp, prin care a început să pătrundă apă, potrivit unui comunicat al ANR.

„Potrivit informaţiilor furnizate de pilotul aflat la bordul navei SMS Carrera, în timpul manevrei, motorul principal nu a răspuns la comanda de «înapoi». Imediat după producerea incidentului, la faţa locului au fost mobilizate navele Centaur 1 şi Mercur 306, precum şi o barjă de 3.000 de tone. Echipajele acestora au intevenit cu pompe submersibile pentru evacuarea apei. De asemenea, a fost notificată Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, care a dispus instalarea unui baraj antipoluare în zona incidentului, ca măsură preventivă pentru protecţia mediului”, se arată în comunicatul transmis de ANR, citat de Digi24.

Împingătoarele şi barja menţionate sunt în prezent în asistenţă, iar macaraua este stabilă, aceasta urmând să fie dusă în Şantierul Naval Constanţa pentru reparaţii.

