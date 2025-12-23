Marți, AUR a făcut un pas important în direcția unirii tuturor partidelor suveraniste, ca măsură de opoziție la ceea ce consideră a fi „abuzuri ale puterii”. Astfel, vicepreședintele partidului, Petrișor Peiu – alături de alți doi membri ai formațiunii suveraniste – a susținut o conferință de presă în care a enumerat pașii următori ai polului suveranist și acțiunile de stradă de la începutul lui 2026. De asemenea, deputatul a informat în legătură cu stadiul demersului de suspendare a președintelui.

Marți, susțin reprezentanții AUR, a avut loc o primă întâlnire „necesară pentru coagularea tuturor forțelor suveraniste din Parlament”.

Apelul lui Petrișor Peiu pentru „o opoziție stabilă și coordonată”

Acestea strâng semnături pentru suspendarea șefului statului. Deputatul Ştefăniţă Avrămescu a declarat că, în acest moment, există 120 de semnături, cu posibilitatea de a se ajunge la 140 semnături. AUR ar avea nevoie de un total de 155 de semnături pentru a reuși să treacă inițiativa. La începutul lunii februarie 2026, va fi clară situația exactă a demersului, a precizat Avrămescu.

Reprezentanții AUR au admis implicit că nu au semnăturile pentru a demara suspendarea preşedintelui, din cauza rupturii din Parlament din cadrul partidelor SOS România şi POT.

În conferința de presă de marți, deputatul Petrișor Peiu a lansat un apel la unitate pentru întregul bloc suveranist: Îi chemăm pe toți ceilalți să formăm o opoziție stabilă. Această opoziție coordonată, care s-a născut astăzi, este conservatoare și creștină, a declarat Peiu.

Anamaria Gavrilă nu vrea să semneze inițiativa. Nici Șoșoacă nu ar fi fană a demersului AUR

Potrivit Stiripesurse, lidera POT, Anamaria Gavrilă, este decisă să nu semneze inițiativa, compromițând astfel șansele de reușită ale demersului de suspendare a lui Nicușor Dan. Însă nici formațiunea condusă de Diana Șoșoacă, SOS România, nu ar susține proiectul.

Duminică, AUR a cerut instituțiilor abilitate să sesizeze CCR și susține că există un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României, Nicușor Dan, și puterea judecătorească. Motivul este referendumul pe care președintele vrea să îl facă în rândul magistraților.

