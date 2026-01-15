Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,5%, în primele 11 luni, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, anunţă Intitutul Naţional de Statistică (INS).

”În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 1,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-1,4%) şi industria extractivă (-1,2%)”, arată datele INS.

Creșteri minore în industria extractivă și cea prelucrătoare

Astfel, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 1,1%. Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024, a fost mai mică cu 0,5%, din cauza scăderilor înregistrate de industria extractivă (-1,1%) şi industria prelucrătoare (-0,7%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 1,5%. Concret, în luna noiembrie 2025, producţia industrială (serie brută) a scăzut faţă de luna precedentă cu 6,1%, din cauza scăderilor industriei prelucrătoare (-7,6%) şi industriei extractive (-2,7%).

Producția și furnizarea de energie și gaze a crescut cu 3,9%

Pe de altă parte, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 3,9%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna precedentă cu 0,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate în cele 3 sectoare industriale: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-2,5%), industria extractivă (-0,6%) şi industria prelucrătoare (-0,4%).

Faţă de luna corespunzătoare din anul 2024, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 2,8%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,6%) şi industria extractivă (-0,2%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 1%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 0,5%.

Industria prelucrătoare a scăzut cu 1%, iar producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi industria extractivă au crescut cu 1,4%, respectiv cu 0,4%.

Banca Mondială confirmă declinul economiei românești

Pe de altă parte, Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei româneşti. Economia românească a înregistrat anul trecut o creştere de 0,8%, faţă de un avans de 1,3% prognozat în luna iunie a anului trecut şi unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport privind „Perspectivele Economice Globale” (Global Economic Prospects), publicat marţi de Banca Mondială, conform Agerpres.

