Instanța a decis cui va fi încredințat copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă profundă

Bianca Dogaru
12 aug. 2025, 18:00, Actualitate
Povestea dramatică a Ioanei Condea, românca bătută în Germania și ținută în comă timp de cinci ani, primește o rază de speranță. Judecătoria Câmpina a decis, luna trecută, ca băiatul rămas orfan la doar șase ani să fie încredințat bunicilor materni.

Cazul Ioanei Condea a fost ultra-mediatizat la data respectivă. În 2014, tânăra, care emigrase în Germania în căutarea unei vieți mai bune, dar care fusese forțată să se prostitueze, a fost bătută de către proxenetul Robert Tănase, după ce a refuzat să-i mai dea banii obținuți din exploatarea ei.

Loviturile i-au provocat răni grave, iar tânăra a intrat în comă profundă, din care nu și-a mai revenit. În anul 2019, la doar 25 de ani, Ioana a murit și a lăsat în urmă un copil nerecunoscut de tatăl biologic. Acum în vârstă de 12 ani, băiatul va crește în grija bunicilor, în timp ce Robert Tănase a fost eliberat condiționat în 2023, după ce a executat doar o parte din pedeapsă.

”Admite cererea formulată de petenții  CONDEA GRAȚIELA GEORGETA, domiciliată în sat Bobolia, și CONDEA IOAN, domiciliat în sat Bobolia, şi în consecinţă: Dispune instituirea tutelei asupra minorului”, se arată în hotărârea instanței.

Aceeași anchetă realizată în cadrul procesului a scos la iveală detalii emoționante despre legătura strânsă dintre copil și bunicii săi. Raportul social a subliniat faptul că băiatul este foarte atașat de aceștia, iar schimbarea mediului ar putea avea un impact negativ asupra lui. Un asistent social a consemnat în raport:

”Conform anchetei sociale efectuată de către Autoritatea Tutelară, petenții depun eforturi pentru a oferi minorului tot ce are nevoie atât din punct de vedere emoțional cât și material, minorul fiind foarte atașat de aceștia” (…) S-a mai arătat că, între aceştia şi minor există o relaţie de afectivitate foarte bine consolidată, minorul fiind nepotul lor, sunt foarte apropiaţi, se înţeleg foarte bine, copilul simţindu-se in siguranţa în familie, fiind susţinut şi încurajat orice privinţă”.

