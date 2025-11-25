Instanța din Italia amână decizia privind extrădarea lui Dani Mocanu și a fratelui său în România. Judecătorii au invocat condițiile din închisoare

Dani Mocanu și fratele său, Nando Mocanu, vor afla marți dacă judecătorii de la Curtea de Apel din Napoli îi vor extrăda în România, unde au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor.

UPDATE: Instanța din Italia a decis amânarea deciziei privind repatrierea lui Dani Mocanu și a fratelui său. Magistrații au argumentat că trebuie să vadă condițiile din penitenciarele din România, având în vedere că țara noastră a fost condamnată la CEDO de mai multe ori.

Italia a devenit un magnet pentru infractorii români din cauza portițelor juridice care îngreunează extrădarea condamnaților din alte state europene.

Cazul Dani Mocanu repune pe tapet unul din marile puncte vulnerabile ale justiției țării noastre – aducerea în țară a celor care reușesc să fugă în Italia, eludând executarea pedepsei. În general, sudul Italiei este zona preferată de mulți politicieni români și alte personalități cu probleme penale.

Una dintre cele mai utilizate proceduri la care recurg condamnații, care fug în Italia, este metoda„forum shopping”, despre care experții juriști spun că are două beneficii pentru condamnați: pe de o parte, aceștia își aleg legislația unei țări, care le este cea mai favorabilă pentru a-și executa pedeapsa. În cazul de față, au profitat la maxim de legea italiană.

Pe de altă parte, își pot alege chiar și instanța din acea țară care are o practică de a respinge extrădările în țările de origine.

În 2020, Ministerul Justiției admitea că este simplu spectator în procedura de prindere și repatriere a persoanelor condamnate. În plus, condamnații care își permit să plătească avocați scumpi în această țară reușesc ușor să evite extrădarea în țară.

Amintim că, frații Mocanu au fost prinși de autorități pe 10 noiembrie 2025, în proximitatea orașului Napoli. S-a întâmplat la puțin timp după ce autoritățile române au emis mandatele de arestare. Asta a venit ca urmare a condamnărilor devenite definitive pe 6 noiembrie.

În loc să își execute sentințele, Dani Mocanu și fratele său au părăsit teritoriul țării, declanșând o alertă internațională. La ora actuală, cei doi frați se află sub măsura arestului la domiciliu în Italia, în așteptarea verdictului instanței.

Conform Digi24, situația lui Dani Mocanu este complicată și de existența altor dosare penale în România, inclusiv acuzații legate de evaziune fiscală și proxenetism.

Apărarea fraților Mocanu a insistat constant pe faptul că instanțele italiene acordă o atenție deosebită condițiilor de detenție din România. Nu este un caz singular. În ultimii ani, numeroase persoane condamnate în România au beneficiat de respingerea cererilor de extrădare către Italia, cel mai de notorietete caz fiind cel al Alinei Bica.

Avocatul a subliniat: „Condițiile din penitenciarele românești constituie un argument de greutate în aceste demersuri judiciare”. El a sugerat că acest factor ar putea înclina balanța în favoarea fraților Mocanu.

În afară de aspectele strict juridice și condițiile de detenție, judecătorii din Napoli vor lua în considerare și gradul de integrare a fraților Mocanu în societatea italiană. Avocații acestora intenționează să prezinte legăturile familiale, eventualele activități economice și sociale desfășurate în Italia, dar și alte conexiuni locale.

Aceste elemente au demonstrat în trecut capacitatea de a influența decizii similare luate în Italia, acolo unde justiția este cunoscută pentru analiza amănunțită a fiecărui detaliu.

De precizat este că, decizia Curții de Apel din Napoli va avea un impact direct asupra viitorului lui Dani și Nando Mocanu. O eventuală admitere a extrădării înseamnă trimiterea lor în România ca să–și ispășească pedepsele. În scenariul opus, o respingere a cererii ar putea permite fraților să își continue șederea în Italia, deschizând posibilități pentru noi contestații legale și prelungind durata procedurilor.

În plus, verdictul va aduce în prim plan și relațiile bilaterale dintre România și Italia în domeniul cooperării judiciare, un subiect sensibil, luând în considerare numărul tot mai mare de extrădări refuzate în ultimii ani.

