Luiza Dobrescu
28 nov. 2025, 11:58, Actualitate
Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte şi un tehnocrat să-i preia funcţia
Dacă ar fi să ne ghidăm după perceptele religioase, am putea spune că, în cazul ministrului Ionuţ Moşteanu, s-a aplicat acela cu „cină dă cu sabia, de sabie va muri”.Acesta a uneltit în trecut cu alţi colegi de partid ca să-l dea afară din propria formaţiune pe Nicuşor Dan, dar i-a venit şi lui rândul să fie fie schimbat din funcţie, pe motiv de probleme la diploma de absolvire. Biroul politic al partidului a demarat discuţii serioase pentru înlocuirea acestuia, în urma scandalului iscat. 

Surse din partid au dezvăluit pentru Gândul că discuţiile pentru înlocuirea lui Moşteanu de la conducerea Ministerului Apărării sunt destul de avansate în partid. În cursul zilei de azi, a fost programată o şedinţă de Birou Naţional, la partid, la ora 13.00, în cadrul căreia se va cere demisia lui Moşteanu, dacă nu va face acest lucru benevol.

Între timp, acesta şi-a înaintat demisia, urmând să i se găsească în timp util un înlocuitor, în partid.

Sunt luate în calcul vreo 3 variante de colegi care i-ar putea prelua atribuţiile, însă este luată în calcul şi varianta unui tehnocrat, cu experienţă militară, după cum susţin aceleaşi surse.

Cel mai vehiculat nume, totuşi, este cel al lui Bogdan Rodeanu, deputat de Galaţi. 

Surse din USR au mai declarat pentru Gândul că, mai ales liderii implicați în administrația din București erau înverșunați împotriva lui Moșteanu, pentru că i-ar fi torpilat, prin acest scandal, șansele lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

Deşi a invocat probleme de sănătate apărute intempestiv, Moşteanu este şi motivul pentru care Cătălin Drulă şi-a anulat conferinţa de presă pe care trebuia s-o susţină azi, la sediul de partid, mai spun sceleaşi surse.

