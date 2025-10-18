ÎPS Aurel Percă, mesaj de compasiune și solidaritate pentru victimele exploziei din Rahova: „Vom înălţa rugăciuni speciale”

Arhiepiscopul mitropolit de Bucureşti, ÎPS Aurel Percă, a declarat că vor fi făcute rugăciuni pentru oamenii afectaţi de explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5. Rugăciunile vor fi făcute duminică, în Capitală, la procesiunea dedicată Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea.

„Vom înălţa rugăciuni speciale mâine, în cadrul procesiunii pe străzile Bucureştiului dedicate Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, cerând de la Dumnezeu consolare şi întărire pentru toţi cei care suferă în urma acestei tragedii. Totodată, ne solidarizăm în rugăciune şi ne exprimăm recunoştinţa pentru pompierii şi salvatorii care au intervenit prompt şi pentru toţi cei care, în perioada următoare, vor securiza zona. Sperăm ca autorităţile să identifice cauzele exacte ale accidentului şi să acţioneze eficient pentru ajutorarea tuturor celor afectaţi. Ne alăturăm eforturilor lor şi prin Caritas Bucureşti vom ajuta pe cei care suferă de pe urma acestei tragedii„, a transmis sâmbătă Aurel Percă, potrivit Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti.

Acesta a punctat că tragedia din Capitală reprezintă „o rană deschisă”, „o comunitate locală în şoc şi suferinţă”.

„Ne îndurerează profund tragedia care s-a consumat pe Calea Rahovei din Bucureşti. Trei vieţi au fost smulse cu brutalitate din mijlocul familiilor lor, 15 persoane au fost rănite, 500 de locatari evacuaţi – o rană deschisă în mijlocul Capitalei noastre, o comunitate locală în şoc şi suferinţă. Suntem alături în rugăciune de toţi cei răniţi şi afectaţi: elevi, copii, familii, persoane singure şi bătrâni. Ne rugăm pentru odihna veşnică a celor trecuţi la Domnul, pentru familiile îndoliate, pentru recuperarea rapidă a celor răniţi, pentru toţi cei care şi-au părăsit căminele şi ale căror vieţi au fost schimbate peste noapte, pentru elevii care nu mai pot studia în Liceul ‘Dimitrie Bolintineanu‘, închis temporar„, este mesajul lui Aurel Percă.

Autorul recomandă:

Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz dă vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor

Pacientul de la Universitar, rănit în explozia din Rahova, cu 45% arsuri, este transferat în Austria