Ironie politică. Nicușor Dan, în vizită la teatrul lovit de măsurile lui Bolojan

Necunoscute sunt căile politicii, mai ales într-un an al austerității bugetare, presărat cu multe paradoxuri. La capitolul paradox ar putea fi trecută și vizita președintelui României, Nicușor Dan, la Teatrul Naţional din Iaşi, una dintre instituțiile de cultură lovite, ironia sorții, de măsurile impuse de Ordonanța 52 a premierului Ilie Bolojan.
Despre situația culturii românești și repercusiunile OUG 52 – care se joacă cu destinele artiștilor și a oamenilor de cultură – Gândul a publicat în exclusivitate un material amplu în care mai mulți directori și manageri de instituții culturale au explicat pentru de ce această Ordonanță de urgență, păstrată în forma actuală, ar distruge la propriu cultura românească.
Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 52/2025, care interzice finanțarea evenimentelor culturale din fonduri publice, a declanșat un val de revoltă în rândul artiștilor. Mai mulți muzicieni și organizatori de evenimente îl acuză pe Ilie Bolojan de o „lovitură fatală” dată culturii românești.
Guvernul Bolojan pune lacătul pe cultură
Nicușor Dan joacă alt „rol” decât Ilie Bolojan. Nu știe președintele de celebra OUG 52?
Nicuşor Dan a fost huiduit de zeci de persoane aflate în faţa Teatrului Naţional din Iaşi, acolo unde zeci de protestatari i-au strigat președintelui cuvinte precum ”Ruşine”, ”Trădătorule” şi ”Pleacă în Ucraina.” Cineva din mulţime i-a strigat că „este cel mai slab preşedinte” pe care l-a avut România.
Reamintim că șeful statului participă la ceremonia aniversară comună a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” (UNAGE). Cele două instituţii de învăţământ împlinesc 165 de ani de existenţă.
Tot la Iași, Nicușor Dan se va întâlni și cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa.” Totodată, va participa și la videoconferinţa organizată cu ocazia reuniunii „Coaliţiei de Voinţă” a statelor care vor să ajute Ucraina.
Efectul OUG 52 asupra instituțiilor de cultură
- Noile reglementări interzic, până la finalul anului, încheierea de angajamente legale pentru mai multe articole bugetare esențiale, printre care și categoria „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” – sursa principală de finanțare pentru activitățile artistice.
- Sute de spectacole și evenimente anulate, muzee închise, instituții de cultură pe avarie
- Artiștii independenți rămân fără finanțare
- Concedii fără plată, “în perioade cu interes scăzut”
- Concedieri de personal și lipsa atragerii colaboratorilor externi
- OUG-ul poate provoca un deficit bugetar pentru instituții de cultură, provocând pierderi și nu beneficii
- Lipsa unui studiu de impact la nivelul acestor instituții, pentru a vedea concret ce se câștigă și ce se pierde
- Imposibilitatea achiziționării obiectelor de inventar necesare unei premiere de teatru.
Directorii și managerii unor instituții de cultură, revoltați după Ordonanța lui Bolojan
- „Teatrul nu se cuantifică în număr de șuruburi”
- „Nu poți să pui cultura în pauză”
- „Nu putem vorbi despre economie, este o decapitare”
- „Impactul este foarte mare, pentru noi poate fi catastrofic”
- „Pentru următoarele două luni, actorii independenți ar rămâne fără nicio sursă de venit”
- „Ar trebui să anulăm pur și simplu undeva în jur de 22 de spectacole”
- „În condițiile în care vine un OUG de genul acesta, totul se blochează”
- „Teatrul devine o clădire goală, care nu mai are sens, nu mai produce nimic”
- „Vorbim despre destinele unor instituții, a unor oameni, a unor programe”
- „Noi oferim experiențe, un aspect foarte greu de explicat unor oameni care se gândesc numai la cifre”
- „Ei ne propun să tăiem de acolo de unde nu s-a dat nimic”
- „În pandemie s-au deschis păcănelele și s-au ținut teatrele închise”
- „Nimeni nu va mai vrea să facă această magie, adică să scoată iepuri dintr-un joben”
Sursă foto: Colaj Gândul
RECOMANDAREA AUTORULUI: