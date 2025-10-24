Ironie politică. Nicușor Dan, în vizită la teatrul lovit de măsurile lui Bolojan

Necunoscute sunt căile politicii, mai ales într-un an al austerității bugetare, presărat cu multe paradoxuri. La capitolul paradox ar putea fi trecută și vizita președintelui României, Nicușor Dan, la Teatrul Naţional din Iaşi, una dintre instituțiile de cultură lovite, ironia sorții, de măsurile impuse de Ordonanța 52 a premierului Ilie Bolojan.

Despre situația culturii românești și repercusiunile OUG 52 – care se joacă cu destinele artiștilor și a oamenilor de cultură – Gândul a publicat în exclusivitate un material amplu în care mai mulți directori și manageri de instituții culturale au explicat pentru de ce această Ordonanță de urgență, păstrată în forma actuală, ar distruge la propriu cultura românească.

Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 52/2025, care interzice finanțarea evenimentelor culturale din fonduri publice, a declanșat un val de revoltă în rândul artiștilor. Mai mulți muzicieni și organizatori de evenimente îl acuză pe Ilie Bolojan de o „lovitură fatală” dată culturii românești.

Nicușor Dan joacă alt „rol” decât Ilie Bolojan. Nu știe președintele de celebra OUG 52?

Nicuşor Dan a fost huiduit de zeci de persoane aflate în faţa Teatrului Naţional din Iaşi, acolo unde zeci de protestatari i-au strigat președintelui cuvinte precum ”Ruşine”, ”Trădătorule” şi ”Pleacă în Ucraina.” Cineva din mulţime i-a strigat că „este cel mai slab preşedinte” pe care l-a avut România.

Reamintim că șeful statului participă la ceremonia aniversară comună a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” (UNAGE). Cele două instituţii de învăţământ împlinesc 165 de ani de existenţă.

Tot la Iași, Nicușor Dan se va întâlni și cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa.” Totodată, va participa și la videoconferinţa organizată cu ocazia reuniunii „Coaliţiei de Voinţă” a statelor care vor să ajute Ucraina.

Efectul OUG 52 asupra instituțiilor de cultură

Noile reglementări interzic, p ân ă la finalul anului, încheierea de angajamente legale pentru mai multe articole bugetare esen țiale, printre care și categoria „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” – sursa principal ă de finanțare pentru activitățile artistice.

Sute de spectacole și evenimente anulate, muzee închise, institu ții de cultură pe avarie

Artiștii independenți răm ân f ără finanțare

Concedii fără plată, “ în perioade cu interes sc ăzut”

Concedieri de personal și lipsa atragerii colaboratorilor externi

OUG- ul poate provoca un deficit bugetar pentru instituții de cultură, provoc ând pierderi și nu beneficii

Lipsa unui studiu de impact la nivelul acestor instituții, pentru a vedea concret ce se c â știgă și ce se pierde

Imposibilitatea achiziționării obiectelor de inventar necesare unei premiere de teatru.

Directorii și managerii unor instituții de cultură, revoltați după Ordonanța lui Bolojan

„Teatrul nu se cuantific ă în num ăr de șuruburi”

„Nu po ți să pui cultura în pauz ă”

„Nu putem vorbi despre economie, este o decapitare”

„Impactul este foarte mare, pentru noi poate fi catastrofic”

„Pentru urm ătoarele două luni, actorii independenți ar răm âne f ără nicio sursă de venit”

„Ar trebui s ă anulăm pur și simplu undeva în jur de 22 de spectacole”

„ În condi țiile în care vine un OUG de genul acesta, totul se blocheaz ă”

„Teatrul devine o cl ădire goală, care nu mai are sens, nu mai produce nimic”

„Vorbim despre destinele unor institu ții, a unor oameni, a unor programe”

„Noi oferim experien țe, un aspect foarte greu de explicat unor oameni care se g ândesc numai la cifre”

„Ei ne propun s ă tăiem de acolo de unde nu s-a dat nimic”

„ În pandemie s-au deschis p ăcănelele și s-au ținut teatrele închise”

„Nimeni nu va mai vrea s ă facă această magie, adică să scoată iepuri dintr -un joben”

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: