Prima pagină » Actualitate » Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online

Luiza Dobrescu
01 dec. 2025, 18:34, Actualitate
Nu ştim dacă şi-a dorit chiar un astfel de efect, cert este că judecătoarea Curţii Constituţionale, Iulia Scântei, a avut parte, de Ziua Naţională, de cea mai multă atenţie din partea tuturor. A ajutat-o foarte mult şi costumaţia etalată. Internauţii n-au întârziat cu glumele şi au remarcat că pălăria acesteia aminteşte foarte mult de aceea purtată de Jim Carrey în filmul „Masca”. 

Iulia Scântei este o împătimită a pălăriilor pe care nu ezită să le folosească în orice împrejurare publică. Dacă la sfinţirea picturii de pe Catedrala Neamului aceasta a optat pentru una albă, ami discretă, nu la fel s-a întâmplat şi la Ziua Naţională.

Judecătoarea a reuşit să cumpere cea mai galbenă pălărie pe care a găsit-o în magazin şi a asortat-o la o jachetă cu mâneci în aceeaşi nuanţă. Iulia Scântei aminteşte de celebra vrăjitoare Mary Poppins care zbura cu ajutorul unei umbrele, iar internauţii au creat chiar şi un emoji.

Nici colegii săi de la CCR n-au scăpat de ironiile internetului. Cei mai curajoşi dintre ei chiar au propus drept costumaţie pentru judecătorii Curţii Constituţionale una galbenă, nuanţa muştar Hogwarts.

