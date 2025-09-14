Prima pagină » Actualitate » Donald Trump merge la înmormântarea lui CHARLIE KIRK, pe 21 septembrie/60.000 de oameni așteptați la funeralii

14 sept. 2025, 14:47, Actualitate
Activistul Charlie Kirk, una dintre cele mai puternice voci conservatoare din America, va fi înmormântat pe 21 septembrie, în cadrul unei ceremonii la care și-a anunțat prezența și președintele Statele Unite. Donald Trump a promis că va merge la funeraliile celui care i-a fost aliat în „bătălia” pentru Casa Albă.

Kirk a fost asasinat miercuri, 10 septembrie, fiind împușcat mortal de un lunetist în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley.

Trump: „Am obligația să fac asta”

Înmormântarea sa va avea loc la 21 septembrie în statul Arizona, iar președintele Trump a promis că va participa pentru a-și onora aliatul, scrie agenția EFE.

Organizația „Turning Point USA”, fondată de Kirk, a anunțat că evenimentul va avea loc duminică dimineață, pe 21, pe stadionul „State Farm” al echipei de fotbal american Arizona Cardinals, din Glendale.

„Alăturați-vă nouă pentru a sărbători viața extraordinară și moștenirea durabilă a lui Charlie Kirk, o legendă americană!”, a transmis organizația pe rețelele sale de socializare.

Vorbind despre asasinarea lui Kirk, președintele Trump a dat vina pe „stânga radicală” și pe „nebuni” pentru atacul din campusul Universității Utah Valley.

Liderul de la Casa Albă a promis că va participa la funeralii, făcând aceste afirmații după o discuție cu Erika, soția lui Kirk. „M-au rugat să merg și cred că am obligația să fac asta. Am auzit că e weekendul viitor. Oricând va fi, voi merge!”, a declarat Trump presei.

„Turning Point USA” a lansat site-ul „Fight for Charlie” pentru a anunța înmormântarea de pe stadionul Sate Farme, arenă cu o capacitate de peste 60.000 de locuri. Pe acest stadion vicepreședintele JD Vance a aterizat cu trupul neînsuflețit al lui Kirk joi, iar o slujbă de pomenire a avut loc vineri, în orașul Phoenix.

Charlie Kirk, împușcat mortal în gât

Kirk, un tânăr activist conservator influent și un apropiat al lui Trump, a murit după ce a fost împușcat în gât, în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley.

Bărbatul arestat și acuzat de crimă este Tyler Robinson, un tânăr alb în vârstă de 22 de ani, care a tras cu o pușcă de pe un acoperiș din apropiere.

Până în prezent, autoritățile nu au oferit mai multe detalii despre capetele de acuzare cu care se va confrunta Robinson, deși ar putea fi acuzat de crimă agravată, o infracțiune pasibilă de pedeapsa cu moartea în statul Utah.

Trump a declarat pentru NBC că ar dori „să vadă națiunea vindecându-se” după moartea lui Kirk, deși a reiterat că țara „se confruntă cu un grup de nebuni din stânga radicală, iar aceștia nu joacă corect”.

