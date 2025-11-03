Prima pagină » Actualitate » Jobul pe care se bat tinerii. SALARIUL poate ajunge la 7.000 de lei lunar

03 nov. 2025, 14:11, Actualitate
Jobul pe care se bat tinerii / foto cu caracter ilustrativ

Privită ani la rând ca o soluție temporară, munca într-un call-center începe să fie căutată. Din ce în ce mai mulți tineri privesc acest job din perspectiva unei rampe de lansare în carieră. Azi, companiile oferă salarii competitive, programe flexibile și posibilitatea de a lucra de acasă.

Toate aceste avantaje au transformat munca într-un call-center în ceva extrem de atractiv pentru generația tânără.

Tinerii vânează un job în call-center

Potrivit datelor publicate pe platforme precum eJobs, BestJobs și OLX, un tânăr debutant într-un call-center câștigă între 2.500 și 3.500 de lei net, în funcție de oraș. Și, cu cât acumulează mai multă experiență, cu atât și cresc și veniturile, mai ales dacă stăpânește una sau mai multe limbi străine.

De exemplu, cei care vorbesc fluent germană, franceză sau italiană pot ajunge la salarii de peste 5.000 de lei net. Limbile nordice sunt extrem de căutate, unele companii oferind chiar și 7.000 de lei lunar.

În special studenții și tinerii caută să se angajeze într-un call-center, iar principalul argument îl reprezintă programul flexibil. Faptul că ei își pot organiza singuri timpul este un mare câștig.

Munca într-un call-center se bazează pe comunicare continuă cu clienții, fie prin telefon sau e-mail, fie prin chat. Angajații trebuie să ofere informații și să rezolve diverse probleme, cum ar fi să preia comenzi sau să promoveze servicii oferite de compania la care lucrează. Mediul de lucru este unul dinamic, cu obiective zilnice și indicatori clari de performanță.

Un alt job extrem de căutat implică testarea jocurilor video. Aceste persoane se ocupă de verificarea jocurilor înainte de lansare, identificând erori tehnice, bug-uri sau probleme de design.

La prima vedere pare o muncă distractivă, însă acest job necesită multă atenție la detalii și răbdare. În general, tinerii care lucrează în acest domeniu prestează de acasă, folosind echipamentele oferite de angajator.

Salariile pot fi destul de atrăgătoare, între 3.500 și 8.000 de lei, potrivit anunțurilor de recrutare.

Dacă aceste două locuri de muncă sunt extrem de căutate, o altă meserie este din ce în ce mai ocolită. Mulți tineri spun că a fi vânzător reprezintă o lipsă de perspectivă și de prestigiu. Pentru a atrage personal, unii angajatori încearcă să „reinventeze” acest job, folosind în anunțurile de recrutare denumiri precum „consilier de vânzări” sau „membru al echipei de vânzări”.

Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă

Domeniile în care se câștigă cei mai mulți bani în România. IT-ul nu mai e în top

