Keir Starmer: „Marea Britanie nu va susține blocada Strâmtorii Ormuz”

Continuă războiul de la distanță dintre Donald Trump și premierul Marii Britanii. Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit nu va susține o eventuală blocadă a Strâmtoarea Ormuz, notează Mediafax. De asemenea, el a transmis că țara sa nu va intra într-un conflict militar cu Iran, indiferent de presiunile externe care se fac.

Declarația făcută de Starmer apare în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune.

„Nu susținem blocada”

Statele Unite tocmai au luat decizia de a introduce restricții asupra traficului maritim legat de Iran. „Nu susținem blocada”, i-a dat replica Keir Starmer, într-o declarație făcută pentru BBC Radio 5 Live. El a spus că este vital să se redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Premierul britanic a explicat că prioritatea Londrei rămâne menținerea liberei circulații în zonă, care este esențială pentru comerțul global și stabilitatea economică. „În opinia mea, este vital să deschidem Strâmtoarea Ormuz și să o deschidem complet. Acolo ne-am concentrat toate eforturile în ultimii ani și vom continua să facem acest lucru”, a spus Starmer.

Premierul britanic a menționat și prezența militară britanică în regiune. Fără a intra în detalii operative, a sugerat că scopul este menținerea accesului liber pe ruta maritimă.

În paralel, autoritățile americane au anunțat o măsură drastică. Comandamentul Central al SUA a transmis că va institui o blocadă asupra traficului maritim care implică porturile iraniene.

Potrivit comunicatului oficial, această acțiune „va fi aplicată imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman”. Cu toate acestea, navele care tranzitează zona fără legătură directă cu porturile iraniene nu vor fi afectate.

Trump, noi amenințări la adresa Iranului

La rândul său, președintele american Donald Trump a transmis un mesaj în legătură cu măsurile anunțate.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea o călătorie în siguranță pe marea liberă. Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi șters de pe fața Pământului!”, a scris Donald Trump pe rețelele de socializare.

