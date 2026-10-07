Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă că va avea discuţii cu premierul desemnat, Luca Niculescu, în cursul zilei de joi. Liderul maghiarilor din România afirmă că „dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară”.

UDMR vrea ca Programul de guvernare să conţină o componentă economică puternică, indexarea pensiilor şi protejarea drepturilor minorităţii maghiare.

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UMDR admite negocierile cu Luca Niculescu

Kelemen Hunor anunţă, miercuri, că UDMR iniţiază negocieri cu Luca Niculescu, după decizia adoptată în forurile de conducere ale formațiunii.

„Ne vom întâlni cu premierul desemnat joi. Este important pentru noi ca programul de guvernare, aflat în curs de elaborare, să includă trei elemente”, a scris Kelemen Hunor într-un mesaj transmis pe Facebook.

Potrivit liderului maghiar, programul de guvernare trebuie să conţină o componentă economică puternică, menită să protejeze locurile de muncă existente şi să creeze altele noi.

„Trebuie acordat sprijin persoanelor aflate în situaţii vulnerabile, inclusiv pensionarilor. Pensiile trebuie indexate pentru a ţine pasul cu creşterea costurilor. De asemenea, drepturile comunităţilor minoritare trebuie protejate. Acest aspect este de o importanţă majoră şi pentru comunitatea noastră”, a mai transmis liderul UDMR.

Care este prioritatea formațiunii politice

Kelemen Hunor mai anunţă că UDMR vrea „un guvern funcţional, cu puteri depline”.

„Aceasta este prioritatea absolută în acest moment. Ştim că răbdarea oamenilor a ajuns la limită, motiv pentru care insistăm pentru formarea noului guvern. Dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară în acest stadiu”, a adăugat preşedintele UDMR.

Singura linie roșie a UDMR

Hunor a reiterat că UDMR are o singură „linie roşie”: „Nu se poate forma o majoritate guvernamentală cu sprijinul partidelor AUR şi SOS”.

Luca Niculescu transmite, miercuri, că zilele acestea elaboreză programul de guvernare şi se pregăteşte de consultările cu partidele. Astfel, premierul desemnat mai spune că va ţine cont de ceea ce îi vor spune partidele în aceste zile, care au priorităţi diferite şi este firesc să fie aşa, iar rolul său este să le unească într-un program realist.