Kelemen Hunor pune punctul pe i, în plină criză guvernamentală: „Problema cea mai mare este cum se vor uita creditorii României la țara noastră”

„Această coaliție s-a terminat”, a recunoscut și Kelemen Hunor. Liderul UDMR consideră, însă, că efectele crizei guvernamentale pot fi mult mai mari decât le anticipăm acum. „Problema cea mai mare este cum se vor uita creditorii României la țara noastră”, susține reprezentantul minorității maghiare.

Hunor arată că există o singură soluție ideală pentru a guverna țara: formarea unui Executiv din aceleași partide ca până acum.

Hunor: „Sunt câteva ieșiri dintr-o astfel de criză”

Chiar dacă nu o spune direct, ci cu subînțeles, președintele UDMR arată că Ilie Bolojan ar trebui debarcat de la Palatul Victoria.

„Nu știu care va fi următorul pas, fiindcă sunt câteva ieșiri dintr-o astfel de criză. Totuși, nu vreau să mă gândesc la niciuna dintre variante ca fezabile până când nu avem o discuție.

Se poate merge de la tabula rasa și nu există Coaliție, ne așezăm la masă cei care cred că pot forma o majoritate și totul se reia de la 0. Și celelalte variante sunt în jurul celor care rămân în Guvern, să se formeze o majoritate parlamentară, o majoritate de susținere fără să mai atragi pe altcineva în Guvern.

Sigur, există și varianta Opoziția preia guvernarea… Există foarte multe variante, până la conflict Guvern versus Constituție și ajungi la CCR, fiindcă sunt câteva situații care nu sunt reglementate în Constituție. De exemplu, după 45 de zile, dacă nu obține votul de învestitură, ce se întâmplă? Doar prin moțiune de cenzură pică Guvernul sau prin demisie. Deci, sunt câteva variante care trebuie discutate”, a afirmat Kelemen Hunor, la Digi24.

Atenție la creditorii României!

În același timp, liderul UDMR arată care este cea mai mare problemă, în acest moment. „Cum se vor uita creditorii României la țara noastră după ziua de joi”, spune Hunor.

„Dacă urcă peste 7% dobânda pentru împrumuturile cu care finanțăm deficitul, vom avea o problemă pe termen scurt, pe termen mediu, deci trebuie luat în calcul și acest aspect. Eu aș prefera să găsim o soluție, în sensul de a învesti un Guvern, prin Parlament”, este de părere președintele UDMR.

În continuare, el a spus că partidul pe care îl conduce nu are „niciun motiv” să se retragă din Guvern:

„Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL. Noi ne-am asumat guvernarea în această coaliție, nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR, ci am crezut că este o formulă pentru țara noastră, într-un moment extrem de dificil. Știam cu toții în ce situație ne aflăm anul trecut în iunie. Ne-am băgat pentru a pune umărul la rezolvarea acestor probleme. Nu pentru PSD, nu pentru PNL și nu pentru USR. Deci, nu avem niciun motiv să ne retragem din guvern.

Din punctul meu de vedere, e aproape inacceptabil ca cineva din afară să spună cine trebuie să fie pentru partidul din coaliție, pentru partidul cu care tu colaborezi și vrei să colaboreze în continuare, cine să fie premierul. Indiferent dacă vorbim de Bolojan, dacă vorbim de Grindeanu. Cei doi sunt în situația de a propune premieri. Deci, nu prea se acceptă așa ceva, fiindcă, dacă un partid acceptă așa ceva, este sfârșitul acelui partid. Indiferent de cine vorbim”.

Voturile AUR, decisive

Întrebat cum ar putea reîncepe negocierile cu PSD, Kelemen a spus:

„E o chestiune de încredere și, în politică, de foarte multe ori trebuie să pui în paranteză ziua de ieri și trebuie să deschizi o paranteză pentru ziua de mâine. În politică nu se poate altfel. După ce acest guvern nu va mai avea susținere parlamentară și trebuie să găsească o soluție, președintele, împreună cu liderii tuturor partidelor, că până la urmă trebuie sa discutăm și de celelalte partide, dacă e vorba să începem de la 0, tabula rasă, atunci intră și celelalte partide în joc. Cine poate forma o majoritate? Sigur, eu aș dori să existe majoritate în jurul celor care au guvernat în această perioadă, că asta ar fi ideal”.

Potrivit lui Kelemen, o moțiune de cenzura fără AUR nu este posibilă pentru că „acesta este rezultatul alegerilor din 2024, acestea sunt formațiunile în Parlament, nu există altă cale”.

De ce nu este realist un guvern minoritar

Legat de posibilitatea de a avea un guvern minoritar, așa cum au sugerat liberalii, Kelemen Hunor a explicat de ce această variantă nu este realistă.

„Ești expus, ca și Guvern, la voința celor care te susțin și nu se află în Guvern și au alte interese legitime și politice. Și, atunci, există această vulnerabilitate și nesiguranță. Se poate găsi o soluție pentru PNRR și aici avem un termen până în august să închidem PNRR și asta trebuie să înțeleagă fiecare. Probabil că ar fi o altă soluție să încerci o formulă până când închidem PNRR. Absolut de formă, fiindcă altfel nu merge. Aici discutăm doar de formă, fiindcă conținutul nu o să fie pe placul multora”, a spus liderul UDMR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

