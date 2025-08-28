Prima pagină » Actualitate » Kievul, sub asediul unui ATAC masiv cu rachete balistice din partea Rusiei, timp de 8 ore. 15 persoane ucise, printre care și 4 copii

Kievul, sub asediul unui ATAC masiv cu rachete balistice din partea Rusiei, timp de 8 ore. 15 persoane ucise, printre care și 4 copii

Ruxandra Radulescu
28 aug. 2025, 11:21, Actualitate
Kievul, sub asediul unui ATAC masiv cu rachete balistice din partea Rusiei, timp de 8 ore. 15 persoane ucise, printre care și 4 copii

Forțele ruse au condus un raid aerian de amploare asupra orașelor din Ucraina, în noaptea de 27 spre 28 august. Vreme de peste opt ore, capitala Kiev a fost supusă unui atac masiv cu drone și rachete, în urma căruia cel puțin 10 persoane au murit, inclusiv un copil, și peste 40 au fost rănite, transmite Kyiv Independent. 

Update: La ora 12:19, Tkacenko a anunţat că 15 persoane, dintre care 4 copii, au fost ucise în atacul rus.

Trei dintre minorii morţi sunt în vârstă de 2, 14 şi 17 ani. Potrivit ministrului de interne Ihor Klîmenko, un copil a fost găsit mort la locul impactului, iar doi au murit la spital din cauza rănilor extrem de grave.

Știrea inițială:

Kievul a fost zguduit de explozii puternice, miercuri seară, în jurul orei 21:30, când a fost atacat din mai multe direcții cu drone de tip Shahed, drone-capcană, rachete de croazieră și rachete Kinjal, a declarat șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkacenko.

Mai multe locuințe și clădiri au fost distruse, printre care și un bloc de cinci etaje, care a fost lovit direct și complet avariat.

Primarul Vitali Kliciko a anunțat că unitățile de apărare antiaeriană acționează deasupra orașului. Sistemele au fostactivate în jurul miezului nopții, când un alt grup de drone s-a apropiat de capitală.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat zeci de drone deasupra regiunilor centrale și sudice ale țării, inclusiv în regiunile Jîtomîr, Odesa și Mîkolaiv. Alarme aeriene au răsunat și în regiunile din vestul Ucrainei, precum Ternopil, Liov și Ivano-Frankivsk.

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că armata rusă a lansat rachete balistice spre centrul Ucrainei.

Kievul a fost lovit cu un nou val de rachete balistice în jurul orei 3 dimineața.

„În această noapte, Kievul se află sub un atac masiv al statului terorist rus”, a declarat Tkacenko.

La ora 5:30 dimineața, Rusia a lansat un nou val de rachete de croazieră asupra capitalei și a altor regiuni ucrainene. Autoritățile au confirmat că cel puțin patru persoane au murit în atac, inclusiv un adolescent de 14 ani.

Peste 20 de persoane au fost rănite, dintre care 18 au fost spitalizate, a precizat primarul Kliciko. Printre victime se numără copii de 7, 10 și 11 ani.

Tkacenko a declarat că peste 20 de locații au fost avariate, inclusiv un centru comercial din centrul Kievului.

În districtul Darnîțki, atacul a avariat două clădiri rezidențiale, una cu cinci etaje și alta cu 16. Clădirea de cinci etaje a fost lovită direct, ceea ce a dus la prăbușirea structurii de la parter până la ultimul etaj.

Administrația Militară a Orașului Kiev a raportat „distrugeri semnificative” și a precizat că operațiunile de salvare sunt în desfășurare.

O altă locuință și o grădiniță din zonă au fost avariate.

Incendii au izbucnit și la o clădire de birouri cu trei etaje și într-un imobil cu 25 de etaje din districtul Dniprovskîi. Drone s-au prăbușit lângă un bloc de nouă etaje, iar mașinile din zonă au luat foc.

În districtul Șevcenkivskîi, atacul a provocat un incendiu într-o clădire rezidențială și a avariat un birou, o instituție de învățământ și două clădiri nerezidențiale, a spus Kliciko. În districtul Solomianskîi, o casă a luat foc.

Pagube au fost înregistrate și în districtele Holosiivskîi, Obolonskîi și Desnîanskîi.

„În total, numărul obiectivelor avariate din Kiev va ajunge din nou la sute, cu mii de geamuri sparte”, a spus Tkacenko.

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a postat pe platforma Telegram o imagini din timpul atacului cu o clădire rezidențială distrusă.

„Tot ce trebuie să știți despre statul terorist, (președintele rus Vladimir) Putin și ‘dorința’ lor de pace”, a scris acesta.

FOTO: Profimedia

Recomandarea autorului:

Citește și

ACTUALITATE Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute
18:22
Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute
POLITICĂ Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE
18:19
Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE
EXCLUSIV Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
18:13
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
ACTUALITATE Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9
18:05
Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9
ACTUALITATE Doru Bușcu: „Nicușor DAN și-a făcut rost de încă o înfrângere politică”
18:00
Doru Bușcu: „Nicușor DAN și-a făcut rost de încă o înfrângere politică”
INEDIT Divorțul care zdruncină lumea politică! Fostul ministrul Petre Daea se desparte de soție, după ce l-a acuzat de abuz domestic
17:51
Divorțul care zdruncină lumea politică! Fostul ministrul Petre Daea se desparte de soție, după ce l-a acuzat de abuz domestic
Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Click
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Incendiu de vegetație uscată în Chiajna! Mesajul RO-Alert primit de oamenii din zonă
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Evz.ro
Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana, deschisă după 34 de ani. O călătorie emoționantă în anul 1991
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Sarea ne afectează creierul și poate declanșa hipertensiune, relevă un nou studiu