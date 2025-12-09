La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.”

Călin Georgescu află marţi dacă i se va prelungi controlul judiciar de către magistraţii Judecătoriei Sectorului 1.

Fostul prezidenţiabil a fost citat de urgență în primul dosar penal pentru care a fost trimis în judecată. Liderul suveranist urmează să afle dacă măsura preventivă de control judiciar se va menține sau nu pentru următoarele 60 de zile.

La ieşirea din sala de judecată, Georgescu a declarat că va avea o singură apărare: legea.

„Ca orice cetățean al României, care se confruntă cu un abuz evident, nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție. Vă mulțumesc!”, a transmis liderul suveranist, la ieșirea de la instanță.

Călin Georgescu a plecat spre Poliția Buftea, unde va semna controlul judiciar.

