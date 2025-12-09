Prima pagină » Actualitate » La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.”

La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.”

Luiza Dobrescu
09 dec. 2025, 10:04, Actualitate

Călin Georgescu află marţi dacă i se va prelungi controlul judiciar de către magistraţii Judecătoriei Sectorului 1.

Fostul prezidenţiabil a fost citat de urgență în primul dosar penal pentru care a fost trimis în judecată. Liderul suveranist urmează să afle dacă măsura preventivă de control judiciar se va menține sau nu pentru următoarele 60 de zile.

La ieşirea din sala de judecată, Georgescu a declarat că va avea o singură apărare: legea.

 „Ca orice cetățean al României, care se confruntă cu un abuz evident, nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție. Vă mulțumesc!”, a transmis liderul suveranist, la ieșirea de la instanță. 

Călin Georgescu a plecat spre Poliția Buftea, unde va semna  controlul judiciar.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată

Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”

