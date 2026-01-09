Prima pagină » Actualitate » La ora 17:45, Bianca a luat trenul din București și trebuia să ajungă în Ploiești în 37 de minute. Câte ore a durat călătoria, de fapt

09 ian. 2026, 15:45, Actualitate
La ora 17:45, Bianca a luat trenul din București și trebuia să ajungă în Ploiești în 37 de minute. Câte ore a durat călătoria, de fapt
Mii de călători au rămas blocați, miercuri seară, în trenuri care circulau între București și Ploiești, pe ambele sensuri, după un incident produs pe calea ferată. Întârzierile au ajuns până la patru ore, iar oamenii au fost nevoiți să aștepte în gări sau chiar pe câmp, fără explicații clare.

Tocmai asta au acuzat și călătorii, că mai multe trenuri au rămas oprite zeci de minute sau chiar ore întregi, fără niciun anunț oficial.

Problemele au apărut pe ambele sensuri de mers, în intervalul 16:30–20:30, afectând trenurile operate de CFR Călători și de operatorii privați.

Potrivit unui comunicat transmis de CFR SA, circulația feroviară a fost grav afectată pe secția Periș–Buftea, unde, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona unor lucrări desfășurate de o societate terță. Mai exact, în cursul executării unor lucrări, muncitorii au tăiat accidental cablurile de semnalizare.

De exemplu, trenul InterCity 553 a plecat din Gara de Nord la ora 17:25 și ar fi trebuit să ajungă la Ploiești Sud la 18:02, dar garnitura a ajuns cu o întârziere de 225 de minute.

Pe aceeași rută, trenul Regio Expres 10.055 a avut o întârziere de 216 minute, iar Regio Expres 5021 – aproape 190 de minute.

Bianca M., una dintre persoanele afectate, face naveta zilnic între Ploiești și București, dar a spus că – miercuri seară – a trăit una dintre cele mai neplăcute experiențe din ultimii ani.

„Am plecat din București Nord la 16:25. Am stat prima dată două ore în stația Chitila, apoi trenul a pornit câteva minute și s-a oprit din nou. Controlorul ne-a spus în fugă că s-ar fi furat niște cabluri. Îmi era foame, sete, mi se făcuse rău. Am ajuns la Ploiești după ora 21”, a povestit ea pentru Observatorul Prahovean.

Aceasta acuză faptul că întârzierile au devenit o rutină, deși plătește abonament lunar.

„Dimineața plec din Ploiești cu întârziere, seara la fel. Condițiile sunt proaste, iar unii angajați ne-au spus, citez, «să plecăm cu avionul». Eu mă trezesc zilnic la 5 dimineața ca să ajung la muncă. E normal să ajung acasă la 22:00?”, se întreabă, retoric, femeia.

Ulterior, compania a transmis că la ora 21:10, firul 1 pe direcția Buftea – Periș a fost remediat, iar circulația trenurilor a fost reluată în condiții normale.

