Renumite pentru lentoarea lor intrată, trenurile operate de CFR Călători

Potrivit unui comunicat al companiei de stat, întârzierilor colosale sunt un efect al problemelor tehnice care s-au înregistrat la instalaţia de dirijare a traficului.

43 de trenuri operate de CFR Călători au înregistrat cumulat 6.525 minute de întârziere

„Ca urmare a unor probleme tehnice apărute în data de 7 ianuarie 2026 la instalaţia de dirijare a traficului, aferentă infrastructurii feroviare publice administrate de CFR SA, pe secţia Periş – Buftea (linia M500), un număr de 43 trenuri operate de CFR Călători au înregistrat întârzieri cuprinse între 50 şi 240 de minute, totalul cumulat al minutelor de întârziere fiind de 6.525. Circulaţia trenurilor s-a realizat şi se realizează în baza măsurilor operative dispuse de administratorul infrastructurii feroviare – CFR SA”, se precizează în comunicatul transmis de companie.

Incident tehnic în urma lucrărilor derulate de o terță companie

Circulația feroviară pe secţia Periş – Buftea s-a desfăşurat, miercuri seara, la cale liberă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş – Buftea, după ce, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfăşurate de o societate terţă, a anunţat CFR SA.

„În cursul executării lucrărilor, o societate comercială a secţionat accidental cablurile de semnalizare. Ca urmare a acestui incident, circulaţia feroviară pe secţia Periş – Buftea se desfăşoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri faţă de graficul normal de circulaţie”, potrivit unui comunicat al administratorului de infrastructură feroviară.

În urma intervenţiilor CFR SA, circulaţia trenurilor pe direcţia Buftea – Periş, firul 1, a fost reluată în condiţii normale începând cu ora 21:10, iar pe firul 2 la ora 22:10.

