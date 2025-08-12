Le Monde: „DRACULA” lui Radu Jude, comedie grotească despre inteligența artificială

Publicația Le Monde a caracterizat filmul „Dracula”, regizat de Radu Jude, drept „o tragicomedie excesivă, hilară și disperată”. Corriere della Sera a criticat lungmetrajul, subliniind că „impresia este că cineastul s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”.

Cunoscut pentru stilul său ironic și critic la adresa societății contemporane, Radu Jude își continuă explorarea temelor legate de consum, mass-media și rețelele sociale. După „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” (Ursul de Aur, Berlin 2021) și „Nu așteptați prea mult de la sfârșitul lumii” (Premiul special al juriului, Locarno 2023), regizorul propune „Dracula”, o comedie neagră despre rolul inteligenței artificiale în procesul creativ.

Potrivit cornicarului de la Le Monde, „regizorul împinge la maximum toate manetele, obţinând efectul dorit: un sentiment de saturaţie după aproape trei ore, aceleaşi vulgarităţi repetându-se la nesfârşit. Dracula mai mult loveşte în conştiinţe decât să cucerească prin concept. Şi, probabil, regizorul a vrut ca filmul să fie aşa – excesiv, disperat, cu câteva momente irezistibile”.

Filmul spune povestea unui scenarist tânăr (interpretat de Adonis Tanta) care, lipsit de inspirație, apelează la un program de inteligență artificială pentru a scrie un scenariu cu vampiri. Cronicarul menționează că rezultatul este un șir de povești grotesc de vulgare, vizualizate prin secvențe ce combină filmări reale și imagini generate de AI.

Le Monde a remarcat și caracterul excesiv și repetitiv al filmului, cu momente de umor absurd și satiră directă la adresa standardizării producțiilor cinematografice. „Dracula” a fost descris drept un experiment artistic care provoacă mai mult decât cucerește.

Lungmetrajul va fi proiectat în premieră românească la Festivalul Internațional Anonimul de la Sfântu Gheorghe (12 august), la Festivalul „Lună Plină a Filmului Horror şi Fantastic” în Biertan (16 august) și la Les Films de Cannes a Bucarest, în octombrie.

