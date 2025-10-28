Prima pagină » Actualitate » ANRE, ASF şi ANCOM prezintă comisiilor parlamentare noile organigrame. Multe posturi eliminate nu sunt ocupate

Luiza Dobrescu
28 oct. 2025, 08:41, Actualitate
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care se modifică activitatea ANRE, ASF și ANCOM, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Legea a trecut de CCR și este în acest moment singura măsură din pachetul doi care a ajuns la promulgare. Şefii autorităţilor de reglementare vin marţi în Parlament cu propunerile pentru reducerea salariilor şi posturilor. 

UPDATE Şeful ASF spune că nu poate explica primele exorbitante acordate angajaţilor Agenţiei

La întrebarea USR privind primele acordate angajatilor, de aproximativ 17 milioane de lei, în 2022, si aproximativ 13 milioane de lei, în martie 2023, presedintele ASF, Alexandru Petrescu,  a răspuns că a devenit preşedinte în decembrie 2023, deci nu poate răspunde pentru acţiunile precedente. Asta în condiţiile în care, în acei ani, au existat falimentele răsunătoare ale unor mari asiguratori.

În timpul audierilor, câţiva senatori au plecat vociferând, din cauză că nu au fost lăsaţi de preşedintele comisiei, Adrian Solomon(PSD) să vorbească atât cât şi-ar fi dorit.

Legea a fost promulgată de Nicuşor Dan la începutul lunii şi stabileşte câteva obligaţii importante pentru cele trei instituţii.

„Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării”, după cum a declarat  Nicușor Dan, la promulgare.

Cu toate acestea, potrivit rapoartelor prezentate de ANRE, schema cu personal de specialitate creşte, nu scade şi nu precizează câţi angajaţi vor pleca, având în vedere că posturile reduse ar putea să fie unele neocupate.

Astfel, la ANRE(Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) schema de personal se reduce cu 60 de persoane, de la 349 la 289, însă nu respectă norma impusă de lege şi nici nu precizează care dintre aceste posturi sunt de conducere şi care sunt de suport.

De la ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară),  reducerea de posturi înseamnă o scădere de 39 de salariați dintr-un total de 503, adică aproape 7%, care vor pleca efectiv.

La ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații) vor fi reduse 160 de posturi din cele 736. iar din cele 160, doar 100 sunt ocupate.

De asemenea, atât la ANRE cât şi la ASF nu este precizat câte posturi de conducere vor fi eliminate, iar ANCOM şi ASF au depus şi un studiu cu privire la impactul financiar în urma reducerilor operate.

Potrivit noii legi, în cele trei instituţii trebuie să aibă loc o reducere cu 10% a posturilor de specialitate, adică personalul de control, reglementare, licențiere; cu  30%, posturile din structurile de suport, adică ceea ce reprezintă contabilitatea, juridic, IT, secretariat etc; cu 30%, salariile de bază și/sau indemnizațiilor, începând cu 1 ianuarie 2026. Iar până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.

Şedinţa va avea loc la Comisia de Buget-Finanţe, începând cu ora 9.30.

