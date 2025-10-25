Prima pagină » Economic » Lege nouă pentru creditele de consum. Dispare executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori

25 oct. 2025, 20:08, Economic
Lege nouă pentru creditele de consum. Dispare executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori
Doi ieșeni au ajuns în instanță, după ce au achitat 22% dintr-un credit pentru apartament, deși plătesc rate de 17 ani

Proiect întârziat de la Guvern, legislația creditelor de consum va fi actualizată. Inițiativa transpune, în mod extins, Directiva Uniunii Europene 2023/2225 referitoare la creditele de consum, care înlocuiește fosta Directivă 2008/48, deja implementată în România prin OUG 50/2010.

Termenul-limită de transpunere la nivel național este 20 noiembrie 2025, dar, pentru că proiectul trebuie să parcurgă procedura parlamentară, este foarte probabil ca acest termen să fie depășit.

Noua reglementare va fi aplicată exclusiv creditelor de consum de până la 100.000 de euro, iar împrumuturile ipotecare rămân reglementate de cadrul deja existent. Proiectul acoperă și ofertele de tipul „cumpără acum, plătește mai târziu” promovate în online de retaileri, însă păstrează din excepții: liniile de credit fără dobândă, acordate pe perioade scurte de până la 50 de zile, continuă să fie excluse. În ansamblu, accentul pică pe informarea corectă a consumatorilor și pe prevenirea supraîndatoririi.

Schimbări la publicitatea creditelor și informarea precontractuală

shutterstock

FOTO – Caracter ilustrativ

Un element vizibil pentru public va fi avertismentul standard care trebuie introdus în reclame: „Atenție! Banii împrumutați costă bani”. Scopul este ca beneficiarii să înțeleagă care este costul real al finanțării, nu doar dobânda nominală. Creditorii nu vor mai putea promova mesaje care sugerează direct ori voalat că împrumutul „îmbunătățește” situația financiară că datoriile existente „contează puțin” în analiză sau că un credit ar fi un substitut pentru economisire ori un mod de a ridica nivelul de trai. De asemenea, nu vor mai fi permise reclame care condiționează o ofertă promoțională de contractarea unui credit sau care promit perioade de grație mai mari de trei luni.

Pentru a preveni supraîndatorarea, proiectul insistă pe o evaluare riguroasă a capacității de rambursare, bazată pe informații din baze de date dedicate și pe documente relevante.

Se reconfirmă și se întărește, de asemenea, dreptul la rambursare anticipată:  poate fi exercitat în orice moment, fără prag minim, iar debitorul poate alege între reducerea ratei lunare, scurtarea duratei contractului sau o combinație a celor două.

Schimbarea cu impact major în practică privește creanțele cesionate către firmele de recuperare. Proiectul stabilește că aceste contracte cedate nu mai reprezintă titluri executorii.

