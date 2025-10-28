Prima pagină » Știri politice » Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților. PSD vrea proiect prin Parlament

28 oct. 2025, 10:42, Știri politice
Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților se întâlnesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, pentru o nouă ședință a coaliției. Principalul subiect pe agendă este reforma pensiilor magistraților, jalon în PNRR. Proiectul asumat în Parlament de Ilie Bolojan a picat la CCR, din cauza lipsei avizului CSM.

PSD va propune în ședința coaliției continuarea grupului de lucru de la nivel parlamentar. Surse politice spun că PSD își dorește un proiect de lege care să fie trecut rapid prin Parlament, nu prin angajarea răspunderii, pentru a nu pierde banii europeni.

„Trebuie să facem un proiect rapid prin Parlament și să avem o șansă. E singura cale să ai o șansă să termini până pe 28 noiembrie”, spun surse politice din interiorul PSD.

De altfel, liderul interimar al PSD i-a luat-o înainte premierului Bolojan și a demarat consultări insituționale cu reprezentanții magistraților la Parlament.

„În coaliție lucrurile se iau, în general, în consens. Să spunem că nu este acceptată propunerea noastră de a debloca lucrurile pentru pensiile magistraților, de a încerca să nu stăm degeaba în aceste zile, până când se motivează decizia CCR, și să venim cu o propunere. Dacă nu se acceptă și se merge înainte și vine al doilea eșec, eu cred că trebuie să discutăm altcumva în interiorul coaliției”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan insistă cu forma actuală a proiectului

În schimb, premierul Bolojan insistă ca noul proiect de reformă a pensiilor magistraților să fie în aceeași formă cu cel căzut la CCR, pe formă, din cauza lipsei avizului CSM.

De altfel, avizul CSM este obligatoriu, dar consultativ, potrivit Legii 305/2022, inițiată în noiembrie 2022 de către actualul vicepremier, Cătălin Predoiu (ministrul Justiției la acea vreme în Guvernul Ciucă). (detalii AICI)

PSD s-a ridicat de la masă în utlima ședință

La ședința de săptămâna trecută a coaliției, liderii PSD s-au ridicat de la masa discuțiilor după neînțelegerile legate de reforma pensiilor magistraților.

PSD a plecat după ce Ilie Bolojan a spus că va gestiona tot el problema pensiilor speciale. Premierul ar fi refuzat formarea unui grup de lucru la nivelul coaliției, așa cum a cerut Sorin Grindeanu.

De asemenea, PSD și președintele Nicușor Dan au propus norme tranzitorii pentru pensiile magistraților. Să crească de la 10 la 15 ani perioada de tranziție, iar valoarea pensiei să fie egală cu 75% din ultimul salariu, nu cu 70%, cât a fost introdus în proiectul căzut la CCR.

Reforma administrației, blocată în coaliție de luni de zile

Un alt subiect care bate pasul pe loc în coaliție îl reprezintă reforma administrației. În ceea ce privește reforma administrației locale, inițial prevăzută în pachetul 2, liderii coaliției au căzut la un acord de principiu.

A fost agreată reducerea cu 10% a angajaților din administrația locală, însă partidele din arcul guvernamental nu reușesc să se pună de acord și pe varianta a doua, propusă de PSD, privind posibilitatea tăierii bugetelor cu 10%, în loc să facă disponibilizări, susțin sursele politice.

Dacă s-ar aplica procentul de 10% disponibilizări în toate primăriile din țară, reducerile ar fi de 12.000–13.000 de posturi ocupate.

PSD condiționează aplicarea reformei de o reducere echitabilă a personalului, atât la nivel local, cât și central. Social-democrații propun o reducere de 10% și la nivelul administrației centrale.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală, nu doar în administrația publică locală. Practic, în acest pachet vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administrația publică centrală”, a spus Olguța Vasilescu.

