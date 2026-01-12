Prima pagină » Actualitate » Leonard Miron are un job nou. ”Sunt cam speriat de importanța locului de muncă”

Leonard Miron are un job nou. "Sunt cam speriat de importanța locului de muncă"

12 ian. 2026
Leonard Miron are un job nou. ”Sunt cam speriat de importanța locului de muncă”
Leonard Miron are un job nou

Leonard Miron, în vârstă de 56 de ani, are un nou job. De anul acesta, fostul prezentator TV va lucra la Ministerul Justiției din Marea Britanie.

Leonard Miron a devenit cunoscut publicului larg din postura de prezentator la Televiziunea Națională. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, acesta s-a mutat în Marea Britanie și de ani de zile lucrează pe vase de croazieră. În plan perrsonal, Leonard Miron are o relație de foarte mulți ani cu Miguel.

Anul 2026 începe  cu un job nou pentru Leonard Miron. Acesta a dezvăluit, pentru revista Viva, că va lucra la Ministerul Justiției din Marea Britanie.

Leonard Miron are un job nou. ”L-am obținut neașteptat după un interviu pentru o cu totul altă poziție”

”Mă bucur de vacanță până în ultima săptămână a lui ianuarie, când mă aștept ca toate verificările de securitate să fie încheiate și să încep să lucrez ca media manager la Ministerul de Justiție, pentru zona de sud-est a Angliei”, a declarat Leonard Miron.

”Abia aștept, deși sunt cam speriat de importanța locului de muncă pe care l-am obținut neașteptat după un interviu pentru o cu totul altă poziție. Așa că luna ianuarie este plină. Poate după ce începem munca și mă dezmeticesc cu noile responsabilități, pe undeva pe la mijlocul lui februarie, planificăm o vizită scurtă, de o săptămână, la Pitești, ca să ne revedem prietenii dragi de acolo. Și, evident, ca în fiecare an, organizez ceremonia de comemorare a familiei, la cavoul nostru din oraș”, a mai spus acesta.

