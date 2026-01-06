Prima pagină » Actualitate » Lia Olguța Vasilescu: „Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile”

06 ian. 2026, 16:49, Actualitate
Edilul municipiului Craiova, LiaOlguţa Vasilescu, a afirmat că Electrocentrale Craiova, producătorul de energie termică pentru oraş, are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare şi se fac eforturi disperate pentru a se putea trece de iarna aceasta.

„Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparaţii. Electrocentrale Craiova s-a desprins din CEO Oltenia, societate cu sediul la Târgu Jiu şi care, cel puţin în ultimii 10 ani înainte de desprindere, nu a făcut nicio investiţie care să scadă poluarea sau să ducă la funcţionarea în parametrii normali a instalaţiilor vechi de 50 de ani. (…) Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta, iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producţie, pentru care a făcut deja toate demersurile legale necesare, fiindcă acolo unde Guvernul nu e interesat de propriile societăţi, trebuia să găsim noi altă soluţie”, a scri ea, marţi, pe Facebook, după ce oraşul a rămas fără căldură din cauza unei avarii la ambele grupuri energetice.

Electrocentrale Craiova, care se află în subordinea Ministerului Energiei, a intrat în insolvenţă anul trecut.

„Ministrul Energiei a solicitat prin memorandum, în vara anului 2025, un ajutor de 350 milioane lei, ca să se plătească din datoriile societăţii, datorii făcute tot la stat, pentru certificatele de CO2, şi ca să se poată face reparaţiile necesare iernii. Doar că premierul Bolojan s-a opus alocării acestei sume. De ce? Întrebaţi-l! Astfel că nu s-au putut face reparaţii capitale la cele două grupuri energetice. De la începutul iernii, cade câte un grup şi intră în reparaţii, atât cât se poate, efectuate cu angajaţii proprii, iar producţia trece pe celălalt grup. Care rezistă o zi sau două şi după ce cade şi el, se trece pe celălalt reparat. Iarna aceasta au fost două situaţii când s-au stricat ambele şi s-a întrerupt o perioadă mai lungă de câteva ore”, susţine primărița Craiovei, potrivit Economedia.ro.

Olguţa Vasilescu afirmă că municipalitatea a început demersurile pentru a construi o centrală proprie.

„Dacă vă întrebaţi ce face primăria… În primul rând, vrea să nu mai fie Craiova captivă la o societate care e în insolvenţă. Motiv pentru care a achiziţionat un teren în spatele Electrocentrale ca să se poată folosi de utilităţile din curtea acesteia, face un PUZ ca să poată construi o nouă centrală, a depus toată documentaţia necesară la TransElectrica pentru ATR ca să poată produce energie şi aşteaptă avizul, a întocmit documentaţia pentru licitaţie, care ar fi fost urcată până acum în SICAP, dacă ANAP nu ar fi selectat procedura pentru verificări. Că aşa e în România! Când ai o situaţie de urgenţă, mai vine o instituţie să pună frână! Cert este că anul acesta, iarna aceasta, suntem în continuare nevoiţi să lucrăm cu Electrocentrale Craiova şi să ne rugăm să reziste măcar un grup din cele două. Toţi politicienii pe care îi vedeţi că înjură Primăria zilele astea ştiu că Primăria nu e responsabilă şi sunt aceiaşi care au votat împotriva achiziţiei de teren şi a tuturor paşilor pe care i-am făcut în Consiliul Local ca să dezvoltăm o nouă capacitate de producţie”, spune Olguţa Vasilescu.

Anul trecut, în iulie, Primăria Craiova a trimis o scrisoare de intenţie pentru cumpărarea de la Electrocentrale a activelor necesare producerii agentului termic: terenurile, construcţiile şi instalaţiile tehnologice aferente sistemului de transport al agentului termic deţinute în prezent de societate.

Liderul sindical Ion Vîlceanu, care a făcut publică scrisoare pe Facebook a afirmat că intenţia Primăriei este de a „sparge” Electrocentrale Craiova prin cumpărare de active necesare producerii agentului termic, dar fără activele necesare producerii curentului electric.

Acesta a susţinut că această decizie „va lăsa pe drumuri circa 500 de salariaţi fără protecţie socială adecvată, în baza unui plan ştiut numai de actuala administraţie pusă politic, fără informarea şi consultarea partenerilor sociali în baza legii dialogului social”.

„Aici s-a ajuns în urma deciziilor politice luate în administrarea acestei societăţi cu concursul tacit al Ministerului Energiei! Fac apel la dl. prim-ministru Bolojan să trimită Corpul de control pentru a dezlega iţele acestei afaceri şi a trage la răspundere pe cei vinovaţi!”, a transmis liderul sindical.

Electrocentrale Craiova produce agentul termic pentru municipiul Craiova şi agentul termic primar pentru firma Ford Otosan.

În urmă cu un an, actuala conducere a Electrocentrale Craiova a desfiinţat postul de director de producţie, iar tablotierii, adică operatorii din camera de comandă (cazan şi turbină), au demisionat în masă.

Directorul general al Electrocentrale Craiova, Lorena Voican, a declarat, atunci, pentru Agerpres, că s-a făcut o modificare în organigramă ca urmare a ordonanţei şi a adresei ministerului de reorganizare la nivel de societate.

Electrocentrale Craiova era pe pierdere, ca de altfel toate termocentralele pe cărbune, pentru că peste 50% din costuri merg către certificatele de CO2, iar Complexul Energetic Oltenia era pe plus fiindcă a primit ajutor de stat de peste un miliard de euro în trei ani.

Electrocentrale Craiova SA a intrat oficial în procedura generală de insolvenţă. Decizia a fost luată de Tribunalul Dolj, care a admis cererea formulată de societate. Următorul termen de judecată a fost stabilit în luna martie 2026.

