Localitatea din România unde o casă se vinde cu 7.900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați

14 ian. 2026, 17:54, Actualitate
În contextul în care prețurile au explodat pe piața imobiliară, pentru mulți români, există și zone în care cumpărarea unei case rămâne o opțiune realistă. Comunitățile rurale și localitățile mai puțin dezvoltate continuă să vină cu oferte alternative accesibile pentru cei care vor stabilitate sau caută spațiu și un trai mai echilibrat, departe de presiunea urbană.

Un exemplu concludent vine din sudul țării, prețurile scăzute surprind chiar și în actualul climat economic. În Teleorman, anumite comune se remarcă  prin oferte imobiliare care pot părea greu de crezut pentru cei care sunt obișnuiți cu tarifele practicate în orașele mari.

O casă se vine cu prețul unei mașini second-hand

În comuna Segarcea Vale, satul Segarcea Deal, o locuință cu patru camere se vinde cu suma de 7.900 de euro. Proprietatea este amplasată pe strada Crizantemelor, într-o zonă accesibilă care iese direct la drumul asfaltat, și se află la aproximativ 60 de kilometri de municipiul Alexandria. Terenul aferent are o suprafață de 600 de metri pătrați și oferă suficient spațiu pentru grădinărit, relaxare sau extinderi ulterioare.

Imobilul nu este mobilat și nu beneficiază de dotări interioare, aspect care poate fi un avantaj pentru viitorii proprietari interesați să își personalizeze locuința de la zero. Structura casei este solidă, acoperișul a fost recent renovat, ferestrele sunt dotate cu tâmplărie termopan, iar racordarea la rețeaua electrică este deja realizată. De asemenea, documentația este completă, existând carte funciară.

Alternativă pentru locuire sau investiție

Datorită compartimentării și poziționării stradale, proprietatea poate fi utilizată nu doar ca locuință permanentă, ci și ca spațiu destinat unor activități comerciale sau turistice. Zona liniștită, lipsită de aglomerație, reprezintă un argument suplimentar pentru cei care caută un stil de viață mai calm sau o investiție cu buget redus. Tot mai mulți români încep să ia în calcul mutarea în mediul rural, atrași de costurile mai mici și de libertatea pe care o oferă astfel de comunități.

