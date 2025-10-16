Ce tip de CASĂ poți construi cu numai 20.000 de euro în 2025. Calcule pentru materiale și manoperă

Visul frumos al multor români de a locui într-o casă la curte se transformă într-un adevărat coșmar când apar calculele financiare. Oamenii se sperie la acest gând și ajung să nu mai facă niciun pas în această direcție. Pentru ei, dar nu numai, articol de față vine să arate că azi, în 2025, se poate construi o casă cu un buget de 20.000 de euro.

Nu sunt bani mulți, dimpotrivă, aproximativ 100.000 de lei poate părea o sumă modestă pentru ridicarea unei case, însă cu un plan bine făcut și alegeri inteligente se ajunge la o construcție decentă.

Cum se calculează costurile de construcție

Iată cât poți construi în România, în 2025, în funcție de materialele folosite și de costurile actuale pentru manoperă cu numai 20.000 de euro. Casa va fi ridicată măcar în faza „la roșu”.

Astfel, pentru o casă nouă, fără a include terenul, racordurile la utilități sau finisajele, costurile se împart, de regulă, în:

60% materiale de construcții,

40% manoperă.

Când vorbim de casă „la roșu”, avem în vedere fundație, structură, acoperiș și tâmplărie minimă, fără finisaje interioare.

BCA-ul (beton celular autoclavizat) rămâne cea mai economică soluție pentru bugete mici.

În 2025, costul mediu pentru o construcție „la roșu” din BCA variază între 200 și 300 euro/m², în funcție de proiect și de manoperă.

Asta înseamnă că, având un buget de 20.000 €, putem ridica o casă cu suprafața cuprinsă între 66 și 100 m² utili, într-un scenariu optimist. Însă, având în vedere că mai sunt cheltuieli cu fundația, cofrajele și betonul folosit la turnare, bugetul se va micșora cu până la 25%.

În schimb, casă din cărămidă rămâne soluția clasică, dar mai scumpă. Cărămida tip Porotherm sau alte modele ceramice oferă o izolație mai bună, însă costurile sunt mai mari. Piața construcțiilor spune că o casă „la roșu” din cărămidă costă între 250 și 350 euro/m². Dacă tăiem și celelalte cheltuieli menționate anterior, cu un buget de 20.000 de euro putem avea o casă de sub 50 mp.

Pe de altă parte, casele din lemn, mai ales cele prefabricate, pot oferi cel mai bun raport între preț și suprafață. În 2025, costul mediu pentru o astfel de construcție „la roșu” este de 300 de euro mp, în medie, putând varia în funcție de complexitate și materiale. La un buget de 20.000 euro, se ajunge la o casă pe structură din lemn de 70-80 mp.

Costul manoperei diferă de la o zonă la alta

Manopera reprezintă o parte importantă din costul total. În funcție de regiune și de tipul echipei cu care s-a bătut palma, poate oscila între 30% și 50% din bugetul construcției.

De exemplu, în orașele mari, tarifele sunt mai ridicate decât în mediul rural, iar firmele de construcții au prețuri mai mari decât echipele locale de meșteri. Atenție la negocierea manoperei și planificarea etapizată a lucrărilor (fundație, structură, acoperiș), fiindcă pot face diferența în costul final.

Mai departe, rămâne și alegerea materialelor, care trebuie făcută în funcție de proiect, teren și priorități.

