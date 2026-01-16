TOP 3 | Orașele din România cu cei mai mulți alcoolici. Ce arată rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025

Deși nu există un „clasament al rușinii” publicat oficial de Institutul Național de Statistică (INS) care să numească precis cele mai alcoolice trei orașe, datele din rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025 și începutul lui 2026 conturează un top bazat pe incidența bolilor asociate (ciroze, intoxicații) și pe consumul mediu declarat.

Top trei orașe fruntașe la consumul de alcool

Gândul.ro a stabilit un top 3 al zonelor urbane/județene care domină aceste statistici sumbre:

Vaslui

De ani de zile, Vasluiul rămâne pe primul loc în aproape toate studiile privind consumul de alcool și violența domestică asociată acestuia.

De ce: Nivelul ridicat de șomaj și lipsa investițiilor au transformat consumul de alcool într-o formă de „evadare socială”. În 2025, Vasluiul a raportat printre cele mai mari cifre din țară la apelurile la 112 pentru intoxicații etilice.

Craiova

Oltenia este, statistic, regiunea unde se consumă cele mai mari cantități de alcool (în special vin și bere) pe cap de locuitor.

De ce: Spre deosebire de Moldova, unde domină tăriile, în Craiova și județele limitrofe (Dolj, Olt), consumul de vin produs în gospodării este masiv. Datele INS din 2025 arată că un oltean consumă, în medie, cu peste 20% mai mult alcool lunar decât un locuitor din Transilvania.

Iași

Această zonă completează podiumul, fiind marcată de un consum ridicat de băuturi spirtoase (tării).

De ce: Iașiul, deși un centru universitar și tehnologic puternic, are o periferie și o zonă metropolitană extrem de afectate de consumul de alcool ieftin.

Recomandările autorului: