Prima pagină » Actualitate » TOP 3 | Orașele din România cu cei mai mulți alcoolici. Ce arată rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025

TOP 3 | Orașele din România cu cei mai mulți alcoolici. Ce arată rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025

16 ian. 2026, 07:55, Actualitate
TOP 3 | Orașele din România cu cei mai mulți alcoolici. Ce arată rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025

Deși nu există un „clasament al rușinii” publicat oficial de Institutul Național de Statistică (INS) care să numească precis cele mai alcoolice trei orașe, datele din rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025 și începutul lui 2026 conturează un top bazat pe incidența bolilor asociate (ciroze, intoxicații) și pe consumul mediu declarat.

Top trei orașe fruntașe la consumul de alcool

Gândul.ro a stabilit un top 3 al zonelor urbane/județene care domină aceste statistici sumbre:

  1. Vaslui

De ani de zile, Vasluiul rămâne pe primul loc în aproape toate studiile privind consumul de alcool și violența domestică asociată acestuia.

De ce: Nivelul ridicat de șomaj și lipsa investițiilor au transformat consumul de alcool într-o formă de „evadare socială”. În 2025, Vasluiul a raportat printre cele mai mari cifre din țară la apelurile la 112 pentru intoxicații etilice.

  1. Craiova

Oltenia este, statistic, regiunea unde se consumă cele mai mari cantități de alcool (în special vin și bere) pe cap de locuitor.

De ce: Spre deosebire de Moldova, unde domină tăriile, în Craiova și județele limitrofe (Dolj, Olt), consumul de vin produs în gospodării este masiv. Datele INS din 2025 arată că un oltean consumă, în medie, cu peste 20% mai mult alcool lunar decât un locuitor din Transilvania.

  1. Iași

Această zonă completează podiumul, fiind marcată de un consum ridicat de băuturi spirtoase (tării).

De ce: Iașiul, deși un centru universitar și tehnologic puternic, are o periferie și o zonă metropolitană extrem de afectate de consumul de alcool ieftin.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Adrian Marinescu: „Principala cauză pentru care oamenii nu s-au vaccinat în pandemie a fost politizarea”
09:28
Adrian Marinescu: „Principala cauză pentru care oamenii nu s-au vaccinat în pandemie a fost politizarea”
CONTROVERSĂ Bărbatul care a ajuns să trăiască pe străzi după ce a fost înșelat la locul de muncă. Gruia Andrei doarme acum într-o biserică
09:25
Bărbatul care a ajuns să trăiască pe străzi după ce a fost înșelat la locul de muncă. Gruia Andrei doarme acum într-o biserică
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Se vrea stârnirea anti-americanismului în Europa, inclusiv în rândul partidelor suveraniste”
09:00
Dan Dungaciu: „Se vrea stârnirea anti-americanismului în Europa, inclusiv în rândul partidelor suveraniste”
ECONOMIE 2026 începe cu un mare faliment în SUA: colapsurile corporative arată aceleași greșeli, repetate de zeci de ani
08:58
2026 începe cu un mare faliment în SUA: colapsurile corporative arată aceleași greșeli, repetate de zeci de ani
ULTIMA ORĂ Jandarmii îi caută pe manifestanții care au încercat să forţeze cordoanele de protecţie la protestul de ieri. S-au dat amenzi şi s-au făcut dosare penale
08:35
Jandarmii îi caută pe manifestanții care au încercat să forţeze cordoanele de protecţie la protestul de ieri. S-au dat amenzi şi s-au făcut dosare penale
TRAGEDIE Doi frați din Bacău au fost găsiți carbonizați în casa care a luat foc
08:30
Doi frați din Bacău au fost găsiți carbonizați în casa care a luat foc
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile de austeritate ale Guvernului: „E o creștere consistentă”
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Ce este atlasul mirosurilor urbane? Cum pot fi „citite” orașele pe baza parfumurilor stradale

Cele mai noi

Trimite acest link pe