Unde se află localitatea denumită și „Polul Nord al României”. Turiștii rămân uimiți de peisajele de basm

O localitate a fost denumită de anumiți turiști drept „Polul Nord al României”. Vizitatorii care nu și-au luat adio de la munte rămân încântați, cel puțin în această perioadă a anului, de peisajele de basm. Nu este vorba despre vreo zonă izolată din țară, ci despre un loc printre serpentine și brazi din Transilvania.

Cel puțin în această perioadă a anului, localitatea Harghita-Băi, situată la circa 20 de kilometri de Miercurea Ciuc, pare desprinsă dintr-un basm. Unii dintre vizitatori au denumit zona drept „Polul Nord al României”. Distracția este în toi, încă, în stațiune, turiștii bucurându-se de vreme prielnică pentru a practica sporturile de iarnă.

Peisaje de basm la Harghita-Băi

Valorile termice au fost în jur de -10 grade Celsius, vremea fiind ideală pentru ca zăpada să nu se topească. Turiștii mai curajoși au făcut o plimbare cu snowmobilul sau cu snowbusul.

„Zăpada e superbă… copiii sunt la schi, noi ne dăm cu săniuţa, încă nu am învăţat să schiem”; „Este foarte frumos… soare, soare, dar şi zăpada este bună. Totul este superb aici”; „Aici este un fel de pol al Polul Nord al României. Este foarte frumos aici sus. E a treia oară când venim aici în Harghita şi e a treia oară când mergem cu snowmobilul”, spun turiștii, scrie Observatornews.ro.

Distracția continuă și zilele acestea, turiștii având ocazia să se bucure de sporturile de iarnă, precum și de alte activități, în stațiune.

Autorul recomandă:

Sursă foto: capturi video Antena 1