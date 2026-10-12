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Premierul desemnat Luca Niculescu susține că nimeni nu i-a garantat că va trece de votul Parlamentului și spune că situația țării este mai gravă decât acum câteva luni

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Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan, a susținut, în emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, că nimeni nu i-ar fi garantat că va trece de votul Parlamentului.

Luca Niculescu a fost întrebat dacă cineva din statul român i-a oferit garanții că Guvernul va trece. Premierul desemnat de Nicușor Dan a susținut că nu a primit astfel de garanții. În schimb, a precizat că a acceptat desemnarea într-un moment complicat în care România se află. De asemenea, speră ca Guvernul să treacă.

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Luca Niculescu, interviu la Antena 3 CNN

„Răspunsul simplu este nu (n.r. dacă cineva i-a oferit garanții). Adică avem un proces democratic. Președintele mi-a făcut onoarea de a mă desemna în acest moment complicat. Eu am acceptat, discut cu partidele. Sper să ajungem la vot și sper ca acest Guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu a oferit vreo garanția că acest Guvern va trece”, a spus Luca Niculescu.

„Situația este și mai gravă decât era acum câteva luni”

Luca Niculescu consideră că șansele de formare a unui guvern sunt mai mari decât în lunile trecute, pe fondul agravării crizei economice, sociale și politice. El cere partidelor mai multă flexibilitate și un acord bazat pe principii comune.

„Eu nu pot să vorbesc în numele președintelui. De ce cred eu? Pentru că situația este și mai gravă decât era acum câteva luni. Vorbeam de situația economică, cea socială și o criză politică care să dureze atât n-a avut România niciodată. Deci, sunt premize mai multe să treacă acum decât în cazul guvernelor precedente. Cu condiția să trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Am văzut mai multă deschidere la partide. Adică sunt partide care au spus că vor vota un guvern. Câteodată vine să fac apel la istorie și la istoria altor țări care au avut conflicte mult mai mari. Și au ajuns la formule în care s-au înțeles. Hai să facem și în România acest lucru, hai să ne înțelegem pe niște principii și să facem un guvern”, a mai spus Luca Niculescu.

Totodată, în cadrul interviului de la Antena 3 CNN a fost adusă în atenție o situație emoționantă pe care a trăit-o în 1999, la Mineriadă. Atunci, a intervenit pentru salvarea vieții unei colege de breaslă, când activa ca jurnalist. Povestea pe larg se găsește AICI.

Negocierile pentru un nou guvern se află pe ultima sută de metri

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier pe 5 octombrie 2026. Acesta nu este susținut de un partid și nu are experiență în politica internă. În schimb, a activat ca jurnalist și a fost ambasadorul României la Paris. Mai multe detalii legate de cariera sa se găsesc AICI.

Luca Niculescu negociază ultimele voturi necesare pentru învestirea Guvernului. Premierul desemnat vrea să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor, în ultima zi a termenului legal.

Sursă video: Antena 3 CNN
Sursă foto: Mediafax Foto

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