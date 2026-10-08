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Luca Niculescu, o desemnare de tip „Tomac”? Declarația care arată cât de nesigur este de învestirea Guvernului

Olga Borșcevschi
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Premierul desemnat, Luca Niculescu, nu exclude depunerea mandatului, el precizând, după discuţiile cu delegaţia UDMR, că deocamdată suntem în această primă fază a discuţiilor, a văzut poziţiile celor trei partide şi va lua această decizie când ne vom apropia de termenul respectiv. Eugen Tomac s-a numărat, la rândul său, printre cei desemnați să formeze un guvern. Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier la începutul lunii iunie. Europarlamentarul și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină sprijinul politic necesar pentru a merge în Parlament.

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Luca Niculescu a fost întrebat după discuţiile cu UDMR dacă, în condiţiile în care nu se va ajunge la un acord, ia în calcul să îşi depună mandatul înainte de a merge în Parlament pentru a cere votul de învestire.

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„Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce ar fi dacă, deşi câteodată este util. Deocamdată, după cum ziceam, suntem în această primă fază a discuţiilor. Am văzut poziţiile celor trei partide cu care m-am văzut azi, evident că discuţiile vor continua şi voi lua această decizie la care vă referiţi după ce vor continua şi când ne vom apropia de termenul respectiv”, a declarat el.

Premierul desemnat a mai spus că „blocajul există de mai multe luni şi deblocarea poate veni în continuare din discuţii”.

„Vom continua dialogul şi, până la urmă, sper că ajungem la un rezultat”, a adăugat Niculescu.

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