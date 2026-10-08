Luca Niculescu, o desemnare de tip „Tomac”? Declarația care arată cât de nesigur este de învestirea Guvernului

Premierul desemnat, Luca Niculescu, nu exclude depunerea mandatului, el precizând, după discuţiile cu delegaţia UDMR, că deocamdată suntem în această primă fază a discuţiilor, a văzut poziţiile celor trei partide şi va lua această decizie când ne vom apropia de termenul respectiv. Eugen Tomac s-a numărat, la rândul său, printre cei desemnați să formeze un guvern. Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier la începutul lunii iunie. Europarlamentarul și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină sprijinul politic necesar pentru a merge în Parlament.

Luca Niculescu a fost întrebat după discuţiile cu UDMR dacă, în condiţiile în care nu se va ajunge la un acord, ia în calcul să îşi depună mandatul înainte de a merge în Parlament pentru a cere votul de învestire.

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„Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce ar fi dacă, deşi câteodată este util. Deocamdată, după cum ziceam, suntem în această primă fază a discuţiilor. Am văzut poziţiile celor trei partide cu care m-am văzut azi, evident că discuţiile vor continua şi voi lua această decizie la care vă referiţi după ce vor continua şi când ne vom apropia de termenul respectiv”, a declarat el.

Premierul desemnat a mai spus că „blocajul există de mai multe luni şi deblocarea poate veni în continuare din discuţii”.

„Vom continua dialogul şi, până la urmă, sper că ajungem la un rezultat”, a adăugat Niculescu.