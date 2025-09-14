După ce Gândul a scris despre derapajele influencerilor și televiziunilor, care au comentat uciderea lui Charlie Kirk, realizatorul de emisiuni Mihai Dobrovolschi de la Radio Guerrilla vine cu o replică dură la afirmațiile de la Digi FM ale lui Florin Negruțiu.

„Sondaj. Este Florin Negruțiu limitat intelectual?”, a scris realizatorul radio pe platforma X, postare însoțită de o captură din articolul din Gândul.

Dobrovolschi face referire la un sondaj lansat de Florin Negruțiu la Digi FM care a scandalizat foarte multă lume: “Și acum revin la întrebarea pe care le-am pus-o ascultătorilor, a primit ce merita (Charlie Kirk – n. red.)?

Nu poți să creezi o religie a violenței, să ridici nivelurile violenței la cote inimaginabile, fără să știi că lucrurile astea se vor întoarce, la un moment dat, în defavoarea ta”, a declarat pe post, în direct, Florin Negruțiu.

De-a lungul emisiunii, Negruțiu a sugerat de mai multe ori că Charlie Kirk ar fi, parțial și indirect, de vină pentru propria moarte.

Gândul a relatat și despre derapajele din online ale mai multor jurnaliști și influenceri la asasinatul politic al lui Charlie Kirk.

Jurnalistul Moise Guran l-a numit, pe Biziday, „activist extremist de dreapta”, în vreme ce Lucian Mândruță sugerează că tocmai politicile pentru care a militat Charlie Kirk i-au adus acestuia moartea.

De asemenea, postul de televiziune Digi24 a scris, pe burtieră, că „activistul asasinat cerea execuții publice”.

AUTORUL RECOMANDĂ: