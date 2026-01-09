Mădălin Ionescu face mărturisiri emoționante despre mama sa. ”A avut o viață de film”

Mădălin Ionescu, în vârstă de 55 de ani, a făcut mărturisiri emoționante despre mama sa. Prezentatorul TV a dat detalii și despre frații săi.



Mădălin Ionescu este căsătorit în prezent cu Cristina Șișcanu, împreună cu care are o fetiță, Petra. Acesta a mai fost însurat cu Mihaela Coșerariu, împreună cu care are doi copii, Ștefania și Filip, care au rămas la tatăl lor după divorț. Mădălin Ionescu și Mihaela Coșerariu s-au separat în anul 2011.

Prezentatorul de televiziune a făcut declarații despre mama și frații săi într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Mădălin Ionescu face mărturisiri emoționante despre mama sa. ”A rămas fără mamă de la șapte ani. Tatăl ei s-a retras ulterior la mănăstire, iar ea a ajuns la orfelinat”

”Mama a avut o viață de film. A rămas fără mamă de la șapte ani. Tatăl ei s-a retras ulterior la mănăstire, iar ea a ajuns la orfelinat. A învățat extraordinar și a ajuns un cadru didactic excepțional, foarte iubit. M-a crescut cu o dedicare și o afecțiune fantastice și mi-a dezvoltat o dorință masivă de cunoaștere. Am avut o bibliotecă de peste o mie de cărți, inclusiv unele interzise de regim, așa că, la terminarea liceului, deja aveam o cultură apreciabilă. Este extrem de activă la vârsta ei, optimistă și ne ajută foarte mult, mai ales de când a murit tata, acum trei ani. Cu Petra face tot felul de activități educaționale, iar cu Filip petrece mult timp, mai ales în weekendurile în care eu și Cristina socializăm mai puternic. Mama este o ființă magică”, a spus Mădălin Ionescu.

Prezentatorul TV a dat câteva detalii și despre fratele său, Dragoș, și sora sa, Dalina:

”Am fost destul de apropiați în copilărie, deși, din cauza diferențelor de vârstă, am avut de cele mai multe ori anturaje diferite. Când am crescut, atât eu, cât și Dragoș am încercat să o protejăm pe sora noastră ajunsă la vârsta adolescenței. Ne iubim și ne întâlnim cât de des putem. Dalina este actriță și profesoară de teatru, iar fratele meu este director general al unei companii străine din România”.