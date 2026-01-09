Prima pagină » Actualitate » Mădălin Ionescu face mărturisiri emoționante despre mama sa. ”A avut o viață de film”

Mădălin Ionescu face mărturisiri emoționante despre mama sa. ”A avut o viață de film”

09 ian. 2026, 12:30, Actualitate
Mădălin Ionescu face mărturisiri emoționante despre mama sa. ”A avut o viață de film”
Galerie Foto 12

 Mădălin Ionescu, în vârstă de 55 de ani, a făcut mărturisiri emoționante despre mama sa. Prezentatorul TV a dat detalii și despre frații săi.

Mădălin Ionescu este căsătorit în prezent cu Cristina Șișcanu, împreună cu care are o fetiță, Petra. Acesta a mai fost însurat cu Mihaela Coșerariu, împreună cu care are doi copii, Ștefania și Filip, care au rămas la tatăl lor după divorț. Mădălin Ionescu și Mihaela Coșerariu s-au separat în anul 2011.

Prezentatorul de televiziune a făcut declarații despre mama și frații săi într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Mădălin Ionescu face mărturisiri emoționante despre mama sa. ”A rămas fără mamă de la șapte ani. Tatăl ei s-a retras ulterior la mănăstire, iar ea a ajuns la orfelinat”

”Mama a avut o viață de film. A rămas fără mamă de la șapte ani. Tatăl ei s-a retras ulterior la mănăstire, iar ea a ajuns la orfelinat. A învățat extraordinar și a ajuns un cadru didactic excepțional, foarte iubit. M-a crescut cu o dedicare și o afecțiune fantastice și mi-a dezvoltat o dorință masivă de cunoaștere. Am avut o bibliotecă de peste o mie de cărți, inclusiv unele interzise de regim, așa că, la terminarea liceului, deja aveam o cultură apreciabilă. Este extrem de activă la vârsta ei, optimistă și ne ajută foarte mult, mai ales de când a murit tata, acum trei ani. Cu Petra face tot felul de activități educaționale, iar cu Filip petrece mult timp, mai ales în weekendurile în care eu și Cristina socializăm mai puternic. Mama este o ființă magică”, a spus Mădălin Ionescu.

Prezentatorul TV a dat câteva detalii și despre fratele său, Dragoș, și sora sa, Dalina:

”Am fost destul de apropiați în copilărie, deși, din cauza diferențelor de vârstă, am avut de cele mai multe ori anturaje diferite. Când am crescut, atât eu, cât și Dragoș am încercat să o protejăm pe sora noastră ajunsă la vârsta adolescenței. Ne iubim și ne întâlnim cât de des putem. Dalina este actriță și profesoară de teatru, iar fratele meu este director general al unei companii străine din România”.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze. Depunem cererea oficială privind «controlul» invocat”
12:21
Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze. Depunem cererea oficială privind «controlul» invocat”
DECIZIE Un bărbat din Bihor a fost reținut, după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin
11:45
Un bărbat din Bihor a fost reținut, după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin
ULTIMA ORĂ În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României: „Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?”
11:34
În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României: „Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?”
INEDIT Deținuții Penitenciarului Aiud au fost scoși la deszăpezit străzile din Alba Iulia. Mascații i-au păzit în permanență
11:28
Deținuții Penitenciarului Aiud au fost scoși la deszăpezit străzile din Alba Iulia. Mascații i-au păzit în permanență
LIFESTYLE În ce moment al zilei se poate consuma ceai verde pentru a slăbi. Ce spune un medic și cum poate fi transformată grăsimea într-o sursă de energie
11:08
În ce moment al zilei se poate consuma ceai verde pentru a slăbi. Ce spune un medic și cum poate fi transformată grăsimea într-o sursă de energie
DECES Actrița Marcia Rodd a murit, la vârsta de 87 de ani. În 1973, ea a fost nominalizată la Premiile Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical
10:56
Actrița Marcia Rodd a murit, la vârsta de 87 de ani. În 1973, ea a fost nominalizată la Premiile Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cavalerie reală în loc de tancuri: Rusia prezintă „drona ecvestră” – un cal cu terminal Starlink
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Cercetătorii din Antarctica tocmai au mutat Polul Sud
VIDEO Ion Cristoiu: „Nu poți să spui ca președinte că ai fost rupt de comunicarea cu țara timp de 5 ore”
12:00
Ion Cristoiu: „Nu poți să spui ca președinte că ai fost rupt de comunicarea cu țara timp de 5 ore”
EXCLUSIV Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică
11:58
Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică
ULTIMA ORĂ 🚨 Liderul Iranului îi spune lui Trump să se concentreze pe problemele din țara sa. „Distrug străzile să-l facă fericit pe președintele altei țări”
11:57
🚨 Liderul Iranului îi spune lui Trump să se concentreze pe problemele din țara sa. „Distrug străzile să-l facă fericit pe președintele altei țări”
LIVE UPDATE 🚨 Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur. Macron a anunțat încă de joi că Franța se opune
11:35
🚨 Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur. Macron a anunțat încă de joi că Franța se opune
VIDEO Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump
11:35
Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump
FLASH NEWS Statele Unite vor începe atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. Trump: „Cartelurile conduc Mexicul“. Președintele se va întâlni cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado
11:16
Statele Unite vor începe atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. Trump: „Cartelurile conduc Mexicul“. Președintele se va întâlni cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado

Cele mai noi

Trimite acest link pe