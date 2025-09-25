MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE

Ministerul Afacerilor Externe a respins joi ideea că România ar fi fost vizată în mod special de zborurile charter organizate de autoritățile britanice pentru readucerea cetățenilor străini. MAE a precizat că aceste curse se desfășoară în baza acordului bilateral privind readmisia persoanelor, semnal în 2003, și nu reprezintă o practică nouă.

„Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, și nu reprezintă un mecanism nou. Cu cea mai recentă dintre aceste curse au fost reîntoarse în România exclusiv persoane cu cetățenie română”, precizează MAE.

MAE avertizează că singularizarea României în astfel de situații poate „declanșa discriminare, discurs instigator la ură și narațiuni negative îndreptate către întreaga comunitate românească”. Potrivit ITV News, în cel mai recent zbor au fost expulzate 47 de persoane cu cetățenie română, toate condamnate pentru infracțiuni precum viol, furt sau omor.

Ministerul a mai subliniat că prezentarea izolat a acestor zboruri nu reflectă nivelul general al relațiilor bilaterale, care rămâne unul foarte bun în toate celelalte domenii de cooperare.

Recent, autoritățile britanice au început să expulzeze cetățeni străini condamnați, inclusiv români, prin zboruri charter. Aceștia, deși au intrat legal în Regatul Unit, și-au pierdut dreptul de ședere după ce au comis infracțiuni grave, precum furturi, agresiuni sexuale sau omoruri. Pentru a stimula plecarea voluntară, autoritățile britanice oferă fiecărui persoană returnată prin Facilitated Return Scheme o sumă de până la 2.000 de lire sterline pentru reintegrarea în țara de origine.

