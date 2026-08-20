Prima pagină » Actualitate » Reacţia Maiei Sandu, după ce o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova. Cere o presiune „mult mai mare” asupra Rusiei

Reacţia Maiei Sandu, după ce o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova. Cere o presiune „mult mai mare” asupra Rusiei

Olga Borșcevschi
Reacţia Maiei Sandu, după ce o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova. Cere o presiune „mult mai mare” asupra Rusiei
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a transmis joi un mesaj prin care a condamnat atacurile rusești de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma cărora spațiul aerian al țării vecine a fost încălcat din nou, iar o dronă militară de tip Shahed-136 a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Maia Sandu cere o presiune „mult mai mare” asupra Rusiei

Maia Sandu a afirmat că Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni.

Sondaj Gândul

Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Condamnăm cu fermitate atacurile rusești de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate locuințe, o școală și un spital. Spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

Foto: Maia Sandu – Hepta

O dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova

Potrivit Ministerului Apărării din țara vecină, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat noaptea trecută de o dronă de tip Shahed 136 (Geran 2), în urma atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Zborul neautorizat a fost detectat la ora 03:16. Drona a traversat ilegal frontiera de stat dinspre Ucraina, în zona localității Cotlovina, regiunea Reni, și s-a deplasat în direcția satului Etulia, din UTA Găgăuzia. Obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 03:22, deplasându-se din direcția satului Etulia spre Ucraina.

Dronă de tip Shahed. Foto: Profimedia

Două incidente cu drone au fost înregistrate în apropierea frontierei moldo-ucrainene, la Giurgiulești

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne din țara vecină a anunțat astăzi că două incidente provocate de drone au fost înregistrate în apropierea frontierei de stat a Republicii Moldova, în zona Giurgiulești, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare din Reni, Ucraina. Primul incident s-a produs în jurul orei 03:45, atunci când o patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești, aflată în serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Reni, a observat o explozie într-o parcare pentru camioane de pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei. În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetație, care s-a extins pe o suprafață estimată la 70-100 de metri pătrați și a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta a fost localizat la ora 04:30.

Un al doilea incident a fost înregistrat la ora 09:25. Patrula mobilă a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești a depistat, la aproximativ un kilometru de frontiera de stat, pe teritoriul Republicii Moldova, un crater în care se aflau resturile unei drone. Printre acestea au fost identificate motorul, placa de alimentare și elemente ale elicei. Zona a fost securizată, iar la fața locului a fost alertat Serviciul 112. Grupa operativă a Inspectoratului de Poliție Cahul desfășoară cercetări, în timp ce experții secției tehnico-explozive investighează proveniența aparatului de zbor, traseul acestuia și circumstanțele producerii incidentului.

Cel puțin 13 persoane au murit, iar alte 41 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 20 august, cele mai multe victime fiind înregistrate la Kiev și în regiunea Kiev, anunță autoritățile ucrainene.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Sindicatele din educație cer respingerea proiectului de salarizare: „România alocă doar 3% din PIB pentru educație”
14:40
Sindicatele din educație cer respingerea proiectului de salarizare: „România alocă doar 3% din PIB pentru educație”
VIDEO Momentul în care drona maritimă a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
14:34
Momentul în care drona maritimă a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
ANALIZĂ Răzvan Dumitrescu, analiză devastatoare a cifrelor din PNRR. „481de milioane pentru biciclete și 62 de milioane pentru stocarea energiei”
14:27
Răzvan Dumitrescu, analiză devastatoare a cifrelor din PNRR. „481de milioane pentru biciclete și 62 de milioane pentru stocarea energiei”
REACȚIE Ucraina reacționează după incidentul cu drona din România, aproape de Neptun Deep: ”Rusia testează tot mai des hotărârea NATO”
14:21
Ucraina reacționează după incidentul cu drona din România, aproape de Neptun Deep: ”Rusia testează tot mai des hotărârea NATO”
SEMNAL DE ALARMĂ Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în România. Cum s-a încălzit țara în ultimele decenii
14:16
Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în România. Cum s-a încălzit țara în ultimele decenii
Mediafax
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Digi24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Cancan.ro
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Cancan.ro
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: 'M-au obligat să..'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Descopera.ro
Detaliul înfiorător din spatele unor picturi vechi de 2.000 de ani
COMUNICAT CNAS organizează, în data de 22 septembrie 2026, concurs pentru directorii caselor de sănătate
15:05
CNAS organizează, în data de 22 septembrie 2026, concurs pentru directorii caselor de sănătate
FLASH NEWS Guvernul demis tocmai a angajat România la plata a 1,05 miliarde de euro, până în 2041. Observațiile lui Toni Neacșu
14:53
Guvernul demis tocmai a angajat România la plata a 1,05 miliarde de euro, până în 2041. Observațiile lui Toni Neacșu
FLASH NEWS Pompierii români și maghiari lucrează la un plan comun de intervenție în caz de urgență
14:29
Pompierii români și maghiari lucrează la un plan comun de intervenție în caz de urgență
FLASH NEWS Nicușor Dan, mesaj după ce o dronă marină, încărcată cu explozibil, a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
13:54
Nicușor Dan, mesaj după ce o dronă marină, încărcată cu explozibil, a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
NEWS ALERT CSM îi răspunde lui Dragoș Pîslaru și denunță minciuni și „dezinformare instituțională”, după ce ministrul interimar a spus că magistrații au creat polemici pe tema salariilor
13:54
CSM îi răspunde lui Dragoș Pîslaru și denunță minciuni și „dezinformare instituțională”, după ce ministrul interimar a spus că magistrații au creat polemici pe tema salariilor
INEDIT Monstrul din Sena: Un somn uriaș de peste 2 metri a fost capturat și eliberat chiar în inima Parisului
13:47
Monstrul din Sena: Un somn uriaș de peste 2 metri a fost capturat și eliberat chiar în inima Parisului

Cele mai noi

Trimite acest link pe