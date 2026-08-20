Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a transmis joi un mesaj prin care a condamnat atacurile rusești de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma cărora spațiul aerian al țării vecine a fost încălcat din nou, iar o dronă militară de tip Shahed-136 a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Maia Sandu cere o presiune „mult mai mare” asupra Rusiei

Maia Sandu a afirmat că Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni.

Sondaj Gândul Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Condamnăm cu fermitate atacurile rusești de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate locuințe, o școală și un spital. Spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

We strongly condemn last night’s Russian attacks on Ukraine, which killed civilians and damaged homes, a school and a hospital. Our airspace was violated again, and a drone came down on Moldovan territory. Russia must face far greater pressure to stop this. — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 20, 2026

O dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova

Potrivit Ministerului Apărării din țara vecină, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat noaptea trecută de o dronă de tip Shahed 136 (Geran 2), în urma atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Zborul neautorizat a fost detectat la ora 03:16. Drona a traversat ilegal frontiera de stat dinspre Ucraina, în zona localității Cotlovina, regiunea Reni, și s-a deplasat în direcția satului Etulia, din UTA Găgăuzia. Obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 03:22, deplasându-se din direcția satului Etulia spre Ucraina.

Două incidente cu drone au fost înregistrate în apropierea frontierei moldo-ucrainene, la Giurgiulești

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne din țara vecină a anunțat astăzi că două incidente provocate de drone au fost înregistrate în apropierea frontierei de stat a Republicii Moldova, în zona Giurgiulești, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare din Reni, Ucraina. Primul incident s-a produs în jurul orei 03:45, atunci când o patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești, aflată în serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Reni, a observat o explozie într-o parcare pentru camioane de pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei. În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetație, care s-a extins pe o suprafață estimată la 70-100 de metri pătrați și a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta a fost localizat la ora 04:30.

Un al doilea incident a fost înregistrat la ora 09:25. Patrula mobilă a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești a depistat, la aproximativ un kilometru de frontiera de stat, pe teritoriul Republicii Moldova, un crater în care se aflau resturile unei drone. Printre acestea au fost identificate motorul, placa de alimentare și elemente ale elicei. Zona a fost securizată, iar la fața locului a fost alertat Serviciul 112. Grupa operativă a Inspectoratului de Poliție Cahul desfășoară cercetări, în timp ce experții secției tehnico-explozive investighează proveniența aparatului de zbor, traseul acestuia și circumstanțele producerii incidentului.

Cel puțin 13 persoane au murit, iar alte 41 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 20 august, cele mai multe victime fiind înregistrate la Kiev și în regiunea Kiev, anunță autoritățile ucrainene.