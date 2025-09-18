Prima pagină » Actualitate » Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală

18 sept. 2025, 16:11, Actualitate
DNA / Sursa foto: Facebook/DNA

DNA derulează o amplă campanie de percheziții în București, într-un caz de evaziune fiscală al cărui prejudiciu adus bugetului de stat se ridică la 18 milioane de lei. 

Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurori din cadrul Secţii de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a DNA fac cercetări într-o cauză penală complexă. Aceasta vizează suspiciuni rezonabile privind săvârşirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora.

Mai multe societăți comerciale au prejudiciat statul

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, efectuează joi percheziții în București, la 4 locații, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 18 milioane de lei (peste 3,5 milioane euro).

Astfel, procurorii desfășoară cercetări într-un dosar penal vizând suspiciuni de evaziune fiscală în perioada 2022–2025, potrivit unui comunicat oficial remis presei de instituție.

Ancheta demarată implică mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, prejudiciul estimat adus statului fiind de aproximativ 18 milioane de lei. În urma obținerii autorizațiilor legale de la instanță, sunt efectuate percheziții domiciliare în 4 locații din București, atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile sau punctele de lucru ale societăților vizate.

„În cursul zilei de 18 septembrie 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în patru locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale”, mai informează DNA.

Potrivit unor surse judiciare, firmele vizate de percheziții acționau ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), transmite Agerpres. CITEȘTE mai mult despre modul de operare al firmelor de ride sharing anchetate de DNA.

