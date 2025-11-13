Prima pagină » Actualitate » Marcel Ciolacu: „Ilie Bolojan a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”

Marcel Ciolacu: „Ilie Bolojan a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”

Rene Pârșan
14 nov. 2025, 00:08, Actualitate
Marcel Ciolacu:

Marcel Ciolacu l-a atacat din nou, joi, pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că acesta ”a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”. Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, însă în economie ”totul este blocat”. În plus, Ciolacu afirmă că, dacă pe vreme când el conducea Guvernul, motorina ar fi ajuns la 8 lei şi inflaţia la 10%, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.

”Marea problemă este că, după ce s-a făcut acest schimb de prim-miniştri, s-a căutat un salvator. S-a căutat un vinovat de serviciu, adică eu. Eu fiind după cinci prim-miniştri PNL, după ce România a avut cele mai mari investiţii din istorie postdecembristă, de 120 de miliarde, după ce, în sfârşit, Moldova are o autostrada funcţională … S-a căutat un salvator care a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seară, la Antena 3.

„Problema cea mai gravă a României este deficitul comercial”

Întrebat dacă se referă la premierul Ilie Bolojan, Ciolacu a răspuns: ”Exact la dânsul mă refer. Atâta timp cat ieşi continuu la televizor şi spui «dezastru», anunţi dezastrul, atâta timp cat îngheţi, blochezi toate investiţiile (…) Problema României, cea mai gravă, nu este deficitul bugetar. Problema cea mai gravă a României este deficitul comercial. De aceea, din buget trebuie să întorci în sectoarele unde se importă cel mai mult, de exemplu, alimentele. Toate programele şi toate ajutoarele de stat, IMM-urile, totul este blocat, absolut totul, în acest moment, în România”.

„Mi-ar fi dat foc în Piața Victoriei”

Marcel Ciolacu s-a referit şi la faptul că motorina a ajuns la 8 lei, iar inflaţia la 10% şi a apreciat că, dacă aceste cifre ar fi fost atinse pe vremea când el conducea Guvernul, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.

”Confundăm reforma cu concedierile. Despre ce reformă vorbim?”, a mai declarat Ciolacu.

Fostul premier susţine că ”singuri ne-am făcut rău”.

”De ce? Din dorinţa de a arăta cum salvezi tu România – «Uitaţi, domnule, în ce necaz eram şi cum am ieşit». Ne-am afundat: dintr-o criză bugetară, am ajuns în pragul unei crize economice şi al unei crize sociale”, a mai încheiat Marcel Ciolacu.

Recomandarea autorului: Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”

Citește și

EVENIMENT Doi medici de la Spitalul de Urgență Floreasca au fost ridicați de mascați în trafic. Acuzația, mită
23:04
Doi medici de la Spitalul de Urgență Floreasca au fost ridicați de mascați în trafic. Acuzația, mită
EVENIMENT Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România. Trump: „Are 40 de ani de experiență”
23:01
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România. Trump: „Are 40 de ani de experiență”
NEWS ALERT Tragedie la un cabinet stomatologic din Capitală. Un copil de doi ani a murit în timpul intervenției
22:05
Tragedie la un cabinet stomatologic din Capitală. Un copil de doi ani a murit în timpul intervenției
ACTUALITATE Brânzeturile de capră, din ce în ce mai apreciate de români. Prețurile sunt pe măsura cererii
20:32
Brânzeturile de capră, din ce în ce mai apreciate de români. Prețurile sunt pe măsura cererii
ACTUALITATE Doi puști din București au pus Poliția și SMURD-ul pe jar. Un apel sinistru la 112 a mobilizat echipaje impresionante de intervenție
19:21
Doi puști din București au pus Poliția și SMURD-ul pe jar. Un apel sinistru la 112 a mobilizat echipaje impresionante de intervenție
CONTROVERSĂ Scandal între PRO-TV și CNA, după DEZVĂLUIREA Gândul despre publicitatea politică din Las Fierbinți. CNA: „Să nu credeți că nu ne-am prins”/ PRO-TV: „Este ficțiune”
19:15
Scandal între PRO-TV și CNA, după DEZVĂLUIREA Gândul despre publicitatea politică din Las Fierbinți. CNA: „Să nu credeți că nu ne-am prins”/ PRO-TV: „Este ficțiune”
Mediafax
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Mediafax
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Atac dur la Alexandra Velniciuc, după moartea lui Horia Moculescu: 'Degeaba ești frumoasă la chip, dacă sufletul nu...
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Cercetătorii confirmă: Există o legătură clară între poluarea aerului și infarct