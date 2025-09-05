Prima pagină » Actualitate » Marcel Ciolacu îl mustră pe Bolojan: „Eu am lăsat România pe locul 2 la creștere ECONOMICĂ”

Bianca Dogaru
05 sept. 2025, 16:03, Actualitate
Fostul premier Marcel Ciolacu susține că cele mai recente date publicate la nivel european confirmă că România a înregistrat, în al doilea trimestru din 2025, adică la finalul mandatului său, a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, la egalitate cu Croația și imediat sub Danemarca.

„Cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025 dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE, la egalitate cu Croația și puțin sub Danemarca! Este un argument clar că, atât timp cât nu tai investiții și nu panichezi populația și firmele vorbind doar despre concedieri și austeritate, ci dimpotrivă, stimulezi marile proiecte de dezvoltare a țării și consumul intern, economia țării poate crește,” a transmis Ciolacu pe Facebook. 

Ciolacu, lecție de economie pentru Bolojan

Dacă în urmă cu un an când era la Palatul Victoria, a mărturisit că face meditații cu profesori de economie, acum Marcel Ciolacu „a trecut la catedră”. Fostul premier a precizat că, în timpul mandatului său, cheltuielile pentru infrastructură și proiecte locale nu au fost privite ca riscuri pentru deficit, ci ca investiții strategice care produc efecte de multiplicare economică.

„Eu nu am privit banii cheltuiți pe autostrăzi, spitale sau proiecte locale de alimentare cu apă și gaze drept riscuri la adresa deficitului bugetar! Consider în continuare că asemenea proiecte de investiții sunt obligatorii, fiindcă produc efecte de multiplicare economică pe termen lung”, a adăugat acesta.

Un exemplu dat în acest sens, îl reprezintă sprijinul acordat anul trecut fermierilor români: 2 miliarde de euro din fonduri europene și 1,5 miliarde de euro de la bugetul național. Ciolacu spune că efectul este vizibil chiar în 2025, România urmând să înregistreze cel mai bun an agricol din ultimele trei decenii, atât la culturile de toamnă, cât și în zootehnie.

„Iată un exemplu despre un efect major și rapid al unei investiții într-un domeniu strategic, ușor de înțeles. Anul trecut, guvernul pe care l-am condus a acordat fermierilor români granturi de 2 miliarde de euro din fonduri europene și 1,5 miliarde de euro de la bugetul național. Efectul este că așteptăm anul acesta un record absolut al ultimiilor 30 de ani atât în producția culturilor de toamnă, cît și în zootehnie. Ceea ce poate va fi o ancoră solidă pentru economia noastră și în al treilea trimestru din 2025,” a mai spus Ciolacu.

În opinia sa, România are nevoie acum, pe lângă tăierea privilegiilor și un control mai strict al cheltuielilor publice, de un plan clar de stimulare economică.

„Concluzia este că, România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii și de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei. Știu că la asta au lucrat colegii din PSD și că îl vor prezenta în perioada următoare. Sper ca acest plan să fie aprobat de Guvern și pus rapid în practică, pentru că doar așa această guvernare probează că are încredere în economia României,” a încheiat Marcel Ciolacu.

