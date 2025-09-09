Dragoș Pîslaru ACUZĂ fostul Guvern că „în anul electoral 2024 a aruncat cu bani din elicopter către toate segmentele de populație”

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a comentat marți, la Interviurile Digi24.ro, dezvăluirea făcută de Marcel Boloș, fostul ministru de Finanțe, în legătură cu replica pe care a primit-o de la Marcel Ciolacu, premier pe atunci, în momentul în care i-a transmis că „deficitul bugetar se duce în cap”. Dragoș Pîslaru nu a precizat că dincolo de răspunsul lui Marcel Ciolacu sunt mai importante acțiunile fostului Guvern, despre care a spus că a aruncat cu bani „din elicopter” în an electoral.

„Este mai puțin important cât de politicos a fost Marcel Ciolacu în replicile sale. Ce este important este că, în ciuda acestor avertismente, Guvernul anterior, care a făcut cumva, dacă ne aducem aminte, schimb de miniștri între Finanțe și Fonduri Europene, în ciuda acestor avertismente, a contractat în neștire, a lansat proiecte în neștire și în anul electoral 2024 a aruncat cu bani din elicopter către toate segementele de populație.

Contrastul dintre guvernarea trecută și guvernarea actuală este unul incredibil. Practic, înainte nu mai conta banul public, de unde vine, care e valoarea sa. Am văzut, de exemplu, că pentru fondul de rezervă ideea era să controlăm banii mai bine. Nu contează că nu respect legea responsabilității fiscal-bugetare, legea bugetului, să fie mai ușor”, a declarat Dragoș Pîslaru.

„Ce fac la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este să facem ordine”

În ceea ce privește fondurile europene, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat că, de la aderarea sa la blocul comunitar și până acum, România a primit 105 miliarde de euro și a contribuit cu 34.

„Dacă facem un calcul simplu, sunt 70 de miliarde de euro care au intrat în România și au contribuit la dezvoltarea acestei țări.

Iar acum ce fac la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este să facem ordine. Vrem să înțelegem câți bani avem în continuare, cât putem să cheltuim până avem termene, spre exemplu pe PNRR 31 august (n.r. 2026), și nu mai vrem să avem proiecte care sunt aruncate peste tot, ci o listă foarte-foarte clară de proiecte care se pot implementa astfel încât să putem sta să ne uităm pe proiectele respective”, a precizat ministrul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Un premier, un ministru de finanțe și un organ genital

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că PSD nu SUSȚINE creșterea vârstei de pensionare: „Pensia nu e un privilegiu”

AUR a atacat la CCR patru proiecte pentru care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament: „Invocarea «urgenței» reprezintă o minciună”