Godină rupe rândurile: „Când am donat 10.000 de euro către Dăruiește Viață, pentru copilași bolnavi, am achitat trei salarii pentru doamna Gheorghiu”

Polițistul Marian Godină și-a manifestat indignarea cu privire la declarațiile vicepremierului Oanei Gheorghiu, referitor la pensiile magistraților. Godină a clasificat afirmațiile lui Gheorghiu drept „populiste” și i-a acuzat de ipocrizie pe susținătorii acesteia. Polițistul a menționat strângerea de fonduri pe care a organizat-o în 2020 și a precizat că suma de 10.000 de euro, rezultată din donații, a fost folosită pentru plata a aproximativ trei salarii ale Oanei Gheorghiu.

„În 2020, în urma unei strângeri de fonduri pe care am făcut-o pe pagina mea, am donat Asociației Dăruiește Viată suma de 46778 lei, adică vreo 10.000 de euro pe vremea aia. Soția mea are activată plata recurentă prin sms cătrea aceeași asociație de câțiva ani de zile, plătind doi euro lunar.

Am făcut acest preambul ca să fie punct de plecare al postării ce urmează.

Adică sunt unul dintre cei care au crezut în proiectul celor două doamne (nu o cunosc pe niciuna personal) și care a și contribuit.

Asta pentru că vor fi unii care vor arunca cu zoaie după ce vor citi până la final”, a scris Marian Godină pe pagina de Facebook.

„Declarația doamnei Gheorghiu a fost penibilă și populistă”

Polițistul a amintit de strângerea de fonduri pe care a organizat-o în 2020 și în urma căreia s-au strâns aproximativ 10.000 de euro, pentru asociația „Dăruiește Viață”. Acesta a precizat că din acea sumă au fost achitate trei salarii pentru fost șefă a ONG-ului.

„Declarația doamnei Gheorghiu a fost penibilă și populistă, a omis doar să spună că acei copii săraci cărora magistrații le iau banii mănâncă seara cartofi fierți, așa cum spunea marele guru dac.

Vreți să spun și eu ceva populist și penibil, să vedeți cât de ușor e? Ia fiți atenți aici.

„Când am donat cei 10 mii de euro către asociație, am crezut că banii aceia vor fi pentru copilași bolnavi, dar se pare că din ei am achitat aproape trei salarii pentru doamna Gheorghiu.”

„Haideți să mai lăsăm dubla măsură”

Marian Godină a atras atenția asupra ipocriziei celor care i-au criticat pe magistrați pentru pensiile speciale, dar îi iau apărarea Oanei Gheorghiu, care a avut un salariu de 5000 de euro, ca șefă a asociației „Dăruiește Viață”, potrivit declarației de avere.

„E corect, în contextul dat, să spun că doamna Gheorghiu a primit salariu din banii pentru copiii bolnavi?

Hopa! Desigur că mi se pare normal ca aceste doamne să aibă salarii mari pentru ceea ce făceau, dar iată că dacă vreau pot da fel și fel de nuanțe declarațiilor.

Haideți să mai lăsăm dubla măsură și să recunoaștem când oamenii pe care îi apreciem fac tâmpenii”, a conchis Marian Godină.

