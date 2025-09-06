Mai mulți fani i-au reproșat lui Marian Godină, polițist brașovean cunoscut pentru postările pe Facebook, că încearcă să „cerșească bani” pentru ceva ce până acum oferea gratuit pe rețelele de socializare. „Cum merge cerșitul, fra?”, l-a întrebat un comentator, în timp ce altul a scris că „trebuie să fii nebun să mai dai bani să te uiți la așa ceva”.

Reacția fanilor vine după ce Godină a anunțat intenția de a susține spectacole de stand-up comedy și de a le publica pe o platformă cu plată.

Fanii l-au numit „clovn trist” sau Godină Nepalezu”

Printre alte reacții, unii l-au numit „clovn trist” sau „Godină Nepalezu”, iar alții au subliniat că umorul lui era acceptabil doar în mediul online, unde nu trebuia plătit. De asemenea, i s-a amintit și episodul mai vechi, când a picat de mai multe ori examenul de admitere la Academia de Poliție.

Marian Godină a devenit cunoscut în urmă cu aproape un deceniu prin relatările despre experiențele sale de polițist, care i-au adus popularitate.

