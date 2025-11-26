Prima pagină » Actualitate » Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN

Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN

Oana Zvobodă
26 nov. 2025, 12:49, Actualitate
Marius Isăilă. Foto: Gândul

Fostul parlamentar PSD Marius Isăilă, anchetat în dosarul Mită la MApN pentru fapte de corupție, s-a prezentat, miercuri la prânz, la Secția 22 de Poliție pentru controlul judiciar. Isăilă fusese inițial reținut de structura centrală a DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

DNA îl acuză pe Isăilă că ar fi promis indirect, prin intermediul fostului comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, suma de 1 milion de euro mită pentru ministrul Apărării.Gândul a publicat interceptări spectaculoase din acest dosar (Detalii AICI)

Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis, joia trecută, eliberarea din arest a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă, acuzat că a încercat printr-un intermediar să-i ofere 1 milion de euro ministrului Ionuţ Moşteanu.

Fostul parlamentar PSD a refuzat orice întrebare

Interpelat de presă miercuri la prânz, în timp ce se pregătea de controlul judiciar, Marius Isăilă nu a oferit un răspuns concret.

Astfel, întrebat de unde avea banii, dacă a promis sprijin politic pentru candidatul USR, Isăilă nu a răspuns la nicio întrebare. Nici reprezentantului Gândul, nici celorlalți jurnaliști prezenți. Fostul parlamentar a explicat că dacă ar răspunde la întrebările puse, ar însemna să încalce controlul judiciar impus de magistrați.

Isăilă promite să dea declarații complete după faza de urmărire penală

Mai mult, Isăilă neagă afirmația că fostul șef al Gărzii de Mediu ar fi trebuit să-l înregistreze pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Nu am făcut eu această afirmație. Haideți să lăsăm justiția asta, mă bucur că e interes public. Vă rog din suflet, așteptați și promit că vă dau declarații. Așteptați să se termine faza de urmărire penală, acum ar fi interpretată în defavoarea mea orice declarație a mea. 

Marius Isăilă. Foto: Gândul

Marius Ovidiu Isăilă a fost arestat preventiv de Tribunalul Bucureşti pe 7 noiembrie, însă Curtea de Apel Bucureşti a decis ca el să fie eliberat, urmând să fie cercetat în libertate sub control judiciar, timp de 60 de zile.

Sursa foto / video: Gândul

Încă o minciună USR demontată: Moșteanu a refuzat o șpagă care nu i s-a oferit niciodată. Ministrul a recunoscut că nici nu a fost informat despre intenția de a fi mituit

Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost arestat pentru cumpărare de influență la MApN. Promitea 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu/Reacția lui Moșteanu

