Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, s-a detonat în direct la Digi24 când a recunoscut că nu a primit informări de la Serviciile Secrete conform cărora un senator PSD ar fi urmat să-i ofere o mită de 1 milion de euro. Înainte de aceste declarații, USR a dus o campanie agresivă în mediul online prin care l-au idealizat pe ministru și a încercat să îi creeze o imagine de incoruptibil.

„Am informări de la Direcția Generală de Informații Armatei, o direcție foarte bine structurată, cu informări foarte precise și în orice moment, pe orice subiect pot obține mai multe informații. Despre cazul ăsta nu am avut informări”, a spus ministrul Apărării, luni, la Digi24.

O șpagă refuzată, deși n-a fost niciodată oferită

În data de 7 noiembrie a explodat în spațiul public cazul în care fostul senator PSD, Marius Isăilă, ar fi urmat să-i ofere mită 1 milion de euro ministrului Apărării. „În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul Marius Isăilă ar fi promis indirect că printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina închierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”. Ionuț Moșteanu a reacționat imediat și a spus că este martor în dosar și că susține autoritățile pentru clarificarea faptelor.

Acum, Ministrul Apărării spune că nu a primit nicio informare în prealabil din partea structurilor de informații ale Armatei în legătură cu cazul de corupție în care a fost implicat fostul senator PSD, care ar fi încercat să-i cumpere influența cu 1 milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, companie coordonată de MApN. Cu toate că ministrul a recunoscut că nici măcar nu s-a întâlnit cu senatorul care ar fi urmat să-i dea mită, partidul USR a lansat o serie de postări în mediul online și a prezentat cazul drept un exemplu de integritate. În prima postare este transmis mesajul conform căruia ministrul Apărării este „probabil” primul politician român care refuză o mită de 1 milion de euro.

În cea de-a doua postare a USR-ului, făcută în aceeași zi, partidul a repostat răspunsul transmis de ministru și a evidențiat într-un colaj foto mesajul conform căruia, pentru Ionuț Moșteanu, lupta împotriva corupției nu este un slogan, ci o linie roșie.

Ultima postare a partidului, atenția s-a împărțit atât pe Moșteanu, cât și pe candidatul înscris în cursa pentru fotoliul capitalei, Cătălin Drulă. USR spune că cei doi politicieni, care sunt capabili să refuze mita de 1 milion de euro, sunt atât de corecți încât hoții nu îi consideră oameni, ci câini.

Fostul senator PSD, Marius Isăilă, ar fi promis indirect, printr-o persoană suma de 1 milion de euro pentru Moșteanu. USR a transmis prin campania agresivă că ministrul a refuzat complet o șpagă, dar cum ar fi putut Moșteanu să refuze ceva ce nu i s-a oferit? Mai mult decât atât, acesta a declarat că dacă cineva ar fi venit în biroul lui să-i ofere mită l-ar fi ținut acolo sau îl „trimitea legat”.

„Îl trimiteam legat dacă ajungea acolo și făcea vreo propunere. Nu accept că cineva încearcă să ia un capăt de ață din banii publici, și nu zic doar de banii armatei, orice ban public. De aia suntem unde suntem, de aia merge România prost, pentru că este infiltrată de multe caracatițe, unde sunt bani mulți. Sunt băieți deștepți – de la apărare la energie și la mai știu eu ce alte domenii, agricultură și altele, care știu să folosească portițe, să găsească portițe pentru a sifona sau a drena bani publici către afacerile lor. Nu mai vorbesc de construcții și de altele, că sunt cazuri și acolo”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui

Moșteanu nu vrea să spună câți bani dă România Ucrainei. Insistă că ajutoarele sunt clasificate