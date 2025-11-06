Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul și ideile pentru București, motiv pentru care a mers la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), pentru a-și proteja sloganul și programul pentru Capitală. „Probabil că au văzut că tema pe care am identificat-o eu, desființarea sectoarelor și unirea Bucureștiului este tema reală de care au nevoie în această campanie și s-au gândit să o fure pur și simplu, s-o plagieze pentru că plagiatul este furt”, ne-a declarat în exclusivitate Vlad Gheorghe, cu privire la motivul pentru care Cătălin Drulă i-ar fi furat ideile.

Fostul europarlamentar USR a mers în cursul zilei de joi la OSIM pentru a-și înregistra sloganul și programul de campanie „UnSingurBucuresti, UnSingurPrimar”, fiind revoltat că, recent, contracandidatul său și fostul său coleg de partid de la USR, Cătălin Drulă, i-ar fi copiat ideile.

„Nu era tema lor, pentru că domnul deputat de Timiș Drulă a pornit cu o altă temă de campanie, tema infrastructurii, a transporturilor, dar și-a dat seama că tema aleasă de mine e tema importantă pentru București și iată că, la aproximativ 4 luni de când a început dânsul campania, până acum nu a mers pe această idee a desființării sectoarelor și a județului Ilfov”, ne-a declarat Vlad Gheorghe.

Mai mult, fondatorul partidului DREPT are și o explicație pentru cum s-ar fi ajuns la plagiat.

„Probabil că au văzut că tema pe care am identificat-o eu, desființarea sectoarelor și unirea Bucureștiului, este tema reală de care au nevoie în această campanie și s-au gândit să o fure pur și simplu, s-o plagieze pentru că plagiatul este furt”, a mai spus Vlad Gheorghe.

Candidatul la Primăria Capitalei a explicat și de ce a folosit termenul de „pesedizare” a sloganelor și a ideilor, punctând că USR are un „candidat cu apucături pesediste”.

„Ma refer că USR este cu PSD în alianța de Guvernare și ei tot timpul critică și spun că PSD-ul fură, că PSD-ul minte, că PSD-ul blochează, dar ei sunt tot timpul împreună. USR folosește acest termen de a «pesedi», ceea ce înseamnă a fura, în timp ce chiar ei își desfășoară campania furând sloganurile și ideile celorlalți, deci arată că au un candidat care are apucături pesediste”, a mai declarat Vlad Gheorghe pentru Gândul.

Cătălin Drulă a copiat sloganul de campanie de la Nicușor Dan. A pus „onest” în centrul comunicării sale

Candidatul USR pare să mizeze totul pe o singură carte – Nicușor Dan. Cătălin Drulă nu doar că abuzează de numele președintelui, dar îi folosește pozele, programul politic, ideile și acum i-a copiat și sloganul de campanie.

Intră în cursă cu sloganul “pe drumul onest” care seamănă izbitor de mult cu sloganul electoral care l-a făcut președinte pe Nicușor Dan, România Onestă.

