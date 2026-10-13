Marius Tucă stinge entuziasmul de după decizia de eliberare a lui Georgescu: „Va rămâne în arest” / „Sigur se va găsi un judecător care să încline balanța” / „Georgescu trebuie să rămână în arest până trece guvernul Niculescu”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi scos din arest preventiv și plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București, care inițial a stabilit cercetarea sa sub control judiciar, a decis acum anularea mandatului de arestare emis de Curtea de Apel București și plasarea inculpatului în arest la domiciliu, așa cum a cerut apărarea acestuia. Jurnalistul Marius Tucă stinge entuziasmul de după decizia judecătorului de la Tribunalul București. „Georgescu trebuie să rămâna în arest până trece guvernul Niculescu”, a afirmat Marius Tucă în emisiunea Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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