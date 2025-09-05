Mark Zuckerberg și-a dat în JUDECATĂ propria companie? Facebook: „Se dă drept o celebritate”

Un avocat american care poartă același nume cu fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a intentat un proces împotriva rețelei de socializare, după ce contul său a fost suspendat în repetate rânduri pe motiv că „se dă drept o celebritate”, relatează BBC.

Mark S. Zuckerberg, avocat specializat în falimente din Indiana, susține că în ultimii opt ani contul său a fost dezactivat de cinci ori, ceea ce i-a adus pierderi de mii de dolari. El a deschis proces la Curtea Superioară din Marion, acuzând compania-mamă Meta de încălcarea contractului, după ce a plătit 11.000 de dolari pentru reclame care au fost eliminate nejustificat.

„Este ca şi cum ai cumpăra un panou publicitar pe marginea autostrăzii, ai plăti oamenii pentru panou, iar apoi ei vin şi acoperă panoul cu o pătură uriaşă şi nu beneficiezi de ceea ce ai plătit”, a declarat el pentru WTHR.

Facebook l-a acuzat pe avocat că nu și-a folosit „numele real”, în ciuda faptului că acesta a trimis acte de identitate, carduri de credit și fotografii pentru a-și dovedi identitatea.

„Eu sunt Mark Steven. Iar el este Mark Elliot”, a mai declarat Zuckerberg pentru WTHR.

Contul său a fost suspendat din nou în luna mai și a fost reactivat abia după ce a intentat procesul. Meta a transmis într-un comunicat că reactivarea a avut loc „după constatarea unei erori” și că ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.

„Apreciem răbdarea continuă a domnului Zuckerberg în această chestiune şi depunem eforturi pentru a preveni repetarea unui astfel de incident în viitor”, a adăugat compania.

Avocatul, care practică avocatura de 38 de ani, încă de pe vremea când miliardarul Zuckerberg era copil, a creat un site prin care documentează confuziile provocate de numele său. Printre acestea se numără inclusiv un caz în care a fost dat în judecată din greșeală de statul Washington.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: