Prima pagină » Actualitate » Marșul credinței la racla Sfintei Parascheva continuă în a treia zi de pelerinaj. 9000 de persoane au așteptat ore întregi să ajungă la raclă

Marșul credinței la racla Sfintei Parascheva continuă în a treia zi de pelerinaj. 9000 de persoane au așteptat ore întregi să ajungă la raclă

Ruxandra Radulescu
10 oct. 2025, 18:42, Actualitate
Marșul credinței la racla Sfintei Parascheva continuă în a treia zi de pelerinaj. 9000 de persoane au așteptat ore întregi să ajungă la raclă

Peste 9.000 de credincioși s-au strâns, în a treia zi de pelerinaj, la racla Sfintei Cuvioase Paracheva, de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. În ultimele 24 de ore, pelerinii au venit în număr tot mai mare, iar timpul de așteptare la raclă a crescut chiar și la șase ore. De la începutul pelerinajului, până la acest moment, la racla Sfintei mucenițe s-au închinat deja aproape 55.000 de persoane. Cei 9.000 de credincioși, prezenți vineri, au avut parte de o vreme senină, după două zile de ploi și vreme rece. 

Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, din cea de-a treia zi a evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcop de Bălţi, şi Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Înalților ierarhi li s-au alăturat și clerici din Republica Moldova, care au venit la Iaşi alături de grupuri de credincioși, pentru a se închina la racla Sfintei, transmite Ziarul de Iași.

Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Părinte Veniamin, a adresat o cuvântare miilor de pelerin pelerinilor adunați la Catedrala Mitropolitană din Iași.

”E o bucurie pe care o avem în această perioadă, de a fi prezenţi aici, în preajma moaştelor Sfintei Parascheva, ştiind că ea a dobândit mult har de la Dumnezeu. În această perioadă sunt unii care vin să se roage, o fac cu multă evlavie şi se întorc acasă cu mult folos, iar alţii care speculează, poate, unele dintre atitudinile noastre şi se întorc, spunând, „Ce fel creştini sunt aceştia dacă ei fac fapte care nu se cuvin”. De aceea, ca pelerini, să fim buni, să folosim timpul acesta pentru a ne sfinţi viaţa, şi mai ales, să urmăm exemplul sfinţilor”, a afirmat Episcopul Basarabiei de Sud.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Teofan le-a mulţumit celor prezenţi în catedrala ieşeană.

”Astăzi, prin mila lui Dumnezeu, românii din dreapta şi din stânga Prutului au fost aici, împreună, nu după considerente omeneşti, ci în Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, cea care dă fundament, cuprindere şi adâncime oricărei aşezări a oamenilor împreună. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru darul cel mare al Sfintei Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei din dreapta Prutului, ocrotitoarea Moldovei din stânga Prutului, ocrotitoarea întregii Românii şi spre ea aleargă pelerini din Basarabia, din ţara noastră, din Serbia, din Bulgaria, din Muntenegru, toţi cei care au evlavie la această mare sfântă care îi aduce pe fraţi împreună”, a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Teofan.

Sâmbătă seară vor ajunge la Iaşi şi moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

FOTO: Doxologia/Ziarul de Iasi

Citește și

ACTUALITATE „Sănătatea mintală în era digitală”. România este vulnerabilă în fața adicțiilor provocate de hiperconectivitate
18:56
„Sănătatea mintală în era digitală”. România este vulnerabilă în fața adicțiilor provocate de hiperconectivitate
ACTUALITATE Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința și ce se întâmplă dacă nu-l obții
18:43
Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința și ce se întâmplă dacă nu-l obții
EXCLUSIV Au venit SPECIALIȘTII. Noua consilieră prezidențială, Diana Pungă, fost city-manager la Capitală, pe vremea lui Nicușor Dan, era celebră în Primărie pentru gafe memorabile. În trecut, l-a convocat la un COMANDAMENT de iarnă pe directorul STB, care nu mai era în funcție de un an: „Atunci cine e director?”
18:43
Au venit SPECIALIȘTII. Noua consilieră prezidențială, Diana Pungă, fost city-manager la Capitală, pe vremea lui Nicușor Dan, era celebră în Primărie pentru gafe memorabile. În trecut, l-a convocat la un COMANDAMENT de iarnă pe directorul STB, care nu mai era în funcție de un an: „Atunci cine e director?”
POLITICĂ Ar accepta Nicușor Dan un GUVERN PSD-AUR? Ludovic Orban: Va cumpăni și va lua decizii benefice
18:35
Ar accepta Nicușor Dan un GUVERN PSD-AUR? Ludovic Orban: Va cumpăni și va lua decizii benefice
JUSTIȚIE Captură RECORD de bancnote false, în valoare de un miliard de euro, în portul Constanța. De unde ar fi provenit valuta
18:07
Captură RECORD de bancnote false, în valoare de un miliard de euro, în portul Constanța. De unde ar fi provenit valuta
ACTUALITATE Care este alimentul banal, plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic
18:03
Care este alimentul banal, plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic
Mediafax
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Mediafax
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Soțul Mădălinei, tânăra care a murit după naștere face declarații terifiante! Acesta nu ar fi refuzat operația: „M-au pus să semnez”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii i-au fredonat această melodie
Evz.ro
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cel mai lung corn de rinocer lânos găsit vreodată, recuperat din permafrostul siberian
Sari la bara de unelte