Marșul credinței la racla Sfintei Parascheva continuă în a treia zi de pelerinaj. 9000 de persoane au așteptat ore întregi să ajungă la raclă

Peste 9.000 de credincioși s-au strâns, în a treia zi de pelerinaj, la racla Sfintei Cuvioase Paracheva, de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. În ultimele 24 de ore, pelerinii au venit în număr tot mai mare, iar timpul de așteptare la raclă a crescut chiar și la șase ore. De la începutul pelerinajului, până la acest moment, la racla Sfintei mucenițe s-au închinat deja aproape 55.000 de persoane. Cei 9.000 de credincioși, prezenți vineri, au avut parte de o vreme senină, după două zile de ploi și vreme rece.

Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, din cea de-a treia zi a evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcop de Bălţi, şi Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Înalților ierarhi li s-au alăturat și clerici din Republica Moldova, care au venit la Iaşi alături de grupuri de credincioși, pentru a se închina la racla Sfintei, transmite Ziarul de Iași.

Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Părinte Veniamin, a adresat o cuvântare miilor de pelerin pelerinilor adunați la Catedrala Mitropolitană din Iași.

”E o bucurie pe care o avem în această perioadă, de a fi prezenţi aici, în preajma moaştelor Sfintei Parascheva, ştiind că ea a dobândit mult har de la Dumnezeu. În această perioadă sunt unii care vin să se roage, o fac cu multă evlavie şi se întorc acasă cu mult folos, iar alţii care speculează, poate, unele dintre atitudinile noastre şi se întorc, spunând, „Ce fel creştini sunt aceştia dacă ei fac fapte care nu se cuvin”. De aceea, ca pelerini, să fim buni, să folosim timpul acesta pentru a ne sfinţi viaţa, şi mai ales, să urmăm exemplul sfinţilor”, a afirmat Episcopul Basarabiei de Sud.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Teofan le-a mulţumit celor prezenţi în catedrala ieşeană.

”Astăzi, prin mila lui Dumnezeu, românii din dreapta şi din stânga Prutului au fost aici, împreună, nu după considerente omeneşti, ci în Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, cea care dă fundament, cuprindere şi adâncime oricărei aşezări a oamenilor împreună. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru darul cel mare al Sfintei Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei din dreapta Prutului, ocrotitoarea Moldovei din stânga Prutului, ocrotitoarea întregii Românii şi spre ea aleargă pelerini din Basarabia, din ţara noastră, din Serbia, din Bulgaria, din Muntenegru, toţi cei care au evlavie la această mare sfântă care îi aduce pe fraţi împreună”, a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Teofan.

Sâmbătă seară vor ajunge la Iaşi şi moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

FOTO: Doxologia/Ziarul de Iasi