Ți s-a întâmplat vreodată să ți se aprindă în bord martorul de combustibil? Te-ai întrebat vreodată câți kilometri mai poți circula cu autoturismul în această situație? Experții auto au vorbit despre această situație des întâlnită printre șoferi. Mulți conducători auto tind să conducă până în momentul în care acul cadranului de combustibil ajunge aproape la extremitate. Iată mai jos ce distanță ai putea să mai parcurgi din momentul în care ți se aprinde becul în bord.

Există șoferi care au tendința să continue să circule cu un autoturism chiar și în condițiile în care combustibilul este la un nivel scăzut. Există, însă, situații în care mașina poate să rămână în „pană” pentru că nu mai are benzină sau motorină. Însă, în realitate, câți kilometri mai poți merge cu mașina după ce se aprinde în bord martorul de combustibil? Experții auto vorbesc despre distanța care mai poate fi parcursă până când rezervorul se golește complet.

Câți kilometri mai poți parcurge cu mașina în situația aceasta?

Există întotdeauna incertitudinea cu privire la câți kilometri reali poți parcurge în această situație înainte ca mașina să rămână fără combustibil. Organizația Consumatorilor și Utilizatorilor din Spania (OCU) a lămurit acest aspect, scrie El Economista.

În majoritatea cazurilor, indiferent de marcă sau vechime, un martor luminos se aprinde în bord atunci când nivelul combustibilului este scăzut sau cel puțin când acul atinge punctul cel mai scăzut. Distanța pe care un autoturism ar mai putea să o parcurgă depinde în sine de tipul de vehicul, arată OCU. În general, ar trebui să mai existe, din acel punct, între 5 și 10 litri de combustibil în rezervor. Practic, ar mai putea exista posibilitatea de a circula cu mașina 50-120 de kilometri.

Desigur, trebuie să se țină cont de anumite aspecte precum consumul de combustibil al mașinii, de setările acesteia, de tipul motorului și chiar de modul în care conduci. Experții spun că mașinile pe benzină și motorină consumă mai mult combustibil în oraș decât pe autostradă. Vehiculele electrice consumă mai mult combustibil pe autostradă, în timp ce cele hibride consumă aproximativ aceeași cantitate ca și motoarele cu ardere internă, scrie sursa citată.

„Având în vedere toate acestea, OCU (Organizația Consumatorilor Spanioli) recomandă să nu se golească prea mult rezervorul și să se realimenteze cât mai curând posibil, dacă se aprinde martorul luminos de combustibil. Pot exista impurități pe fundul rezervorului care ar putea fi aspirate în pompa de combustibil și ar putea înfunda filtrele sau injectoarele”, arată sursa citată.

