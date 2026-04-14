Ți s-a întâmplat vreodată să ți se aprindă în bord martorul de combustibil? Te-ai întrebat vreodată câți kilometri mai poți circula cu autoturismul în această situație? Experții auto au vorbit despre această situație des întâlnită printre șoferi. Mulți conducători auto tind să conducă până în momentul în care acul cadranului de combustibil ajunge aproape la extremitate. Iată mai jos ce distanță ai putea să mai parcurgi din momentul în care ți se aprinde becul în bord.

Există șoferi care au tendința să continue să circule cu un autoturism chiar și în condițiile în care combustibilul este la un nivel scăzut. Există, însă, situații în care mașina poate să rămână în „pană” pentru că nu mai are benzină sau motorină. Însă, în realitate, câți kilometri mai poți merge cu mașina după ce se aprinde în bord martorul de combustibil? Experții auto vorbesc despre distanța care mai poate fi parcursă până când rezervorul se golește complet.

Câți kilometri mai poți parcurge cu mașina în situația aceasta?

Există întotdeauna incertitudinea cu privire la câți kilometri reali poți parcurge în această situație înainte ca mașina să rămână fără combustibil. Organizația Consumatorilor și Utilizatorilor din Spania (OCU) a lămurit acest aspect, scrie El Economista.

În majoritatea cazurilor, indiferent de marcă sau vechime, un martor luminos se aprinde în bord atunci când nivelul combustibilului este scăzut sau cel puțin când acul atinge punctul cel mai scăzut. Distanța pe care un autoturism ar mai putea să o parcurgă depinde în sine de tipul de vehicul, arată OCU. În general, ar trebui să mai existe, din acel punct, între 5 și 10 litri de combustibil în rezervor. Practic, ar mai putea exista posibilitatea de a circula cu mașina 50-120 de kilometri.

Desigur, trebuie să se țină cont de anumite aspecte precum consumul de combustibil al mașinii, de setările acesteia, de tipul motorului și chiar de modul în care conduci. Experții spun că mașinile pe benzină și motorină consumă mai mult combustibil în oraș decât pe autostradă. Vehiculele electrice consumă mai mult combustibil pe autostradă, în timp ce cele hibride consumă aproximativ aceeași cantitate ca și motoarele cu ardere internă, scrie sursa citată.

„Având în vedere toate acestea, OCU (Organizația Consumatorilor Spanioli) recomandă să nu se golească prea mult rezervorul și să se realimenteze cât mai curând posibil, dacă se aprinde martorul luminos de combustibil. Pot exista impurități pe fundul rezervorului care ar putea fi aspirate în pompa de combustibil și ar putea înfunda filtrele sau injectoarele”, arată sursa citată.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Citește și

AUTO Care este cel mai mare consumator de combustibil dintr-o mașină. Germanii au aflat, iar răspunsul i-a uimit până și pe experții auto
14:12, 09 Apr 2026
Care este cel mai mare consumator de combustibil dintr-o mașină. Germanii au aflat, iar răspunsul i-a uimit până și pe experții auto
AUTO Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
14:28, 07 Apr 2026
Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
AUTO Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită
19:50, 05 Apr 2026
Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită
AUTO Sfaturile unui mecanic pentru economisirea combustibilului, după posibila raționalizare avertizată de Uniunea Europeană
18:55, 05 Apr 2026
Sfaturile unui mecanic pentru economisirea combustibilului, după posibila raționalizare avertizată de Uniunea Europeană
AUTO Dacia Sandero își menține poziția de lider în Spania, dar un hibrid ieftin pune Toyota în alertă
18:34, 04 Apr 2026
Dacia Sandero își menține poziția de lider în Spania, dar un hibrid ieftin pune Toyota în alertă
AUTO Cum să deschizi portiera mașinii în așa fel încât să eviți un accident. Trucul mai puțin cunoscut de șoferi
17:46, 04 Apr 2026
Cum să deschizi portiera mașinii în așa fel încât să eviți un accident. Trucul mai puțin cunoscut de șoferi
Mediafax
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Filmul accidentului tragic din Ciolpani. Momentul în care cei doi tineri morți sunt găsiți de prietenii lor: „Mi-e rău!”
Mediafax
BNR și INS demarează o cercetare statistică pentru a determina avuția românilor. În câte gospodării și din ce localități vor merge operatorii de interviu
Click
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un peisaj antic dezvăluie rămășițele oamenilor care au trăit acum 100.000 de ani
