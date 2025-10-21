Prima pagină » Actualitate » Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei care a murit în EXPLOZIA din Rahova: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”

21 oct. 2025, 09:09
Drama cumplită din cartierul Rahova a fost presimțită de tânara care urma să devină mămică, dar care, din păcate a murit în explozia care a șocat o țară întreagă. Cu o zi înainte de deflagrație, Maria, tânăra însărcinată care și-a pierdut viața în expozie, i-a trimis unei prietene un mesaj care s-a dovedit premonitoriu. Mama și bunica fetei au povestit ultimele ore din viața tinerei.

Tragedia din Rahova, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15, a lăsat în urmă povești sfâșietoare. Printre victime se află Mirela S., o tânără însărcinată care simțea, cu o zi înainte de explozie, că urmează ceva rău.

Mama sa a relatat, pentru Antena 3, că fiica ei se plânsese de mai multe zile de mirosul intens de gaz din bloc.

„Mirosea foarte tare a gaz în tot blocul. Gravidă fiind, nu a putut să iasă să ducă gunoiul și nici să-și facă un ceai”, a povestit femeia.

Mesajul care a prevestit tragedia

Cu doar o seară înainte de tragedie, Mirela i-a trimis unei cunoștințe un mesaj care, astăzi, pare un semnal de alarmă disperat: „Am o conversaţie împreună cu o cunoştinţă, unde seara îi spune: Miroase foarte tare a gaz în bloc şi nu ştiu cum o fi până mâine dimineaţă. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc. Este suficient”, a mai spus mama Mirelei Stanciu.

Bunica tinerei a confirmat, cu lacrimi în ochi, că Mirela trimisese familiei ultima fotografie chiar în seara dinaintea deflagrației. În momentul exploziei, fratele ei, un adolescent de 17 ani, se afla lângă ea.

„S-a izbit de perete și s-a trezit în aer”, a povestit femeia.

Băiatul a fost grav rănit și internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, fiind externat câteva zile mai târziu.

„Spune că-l doare rău spatele, este acasă, l-a dat acasă sâmbătă, de la spital, dar acum nu ştiu. La Buturugeni stăm acum, deocamdată, până îngropăm fetiţa”, a mai declarat bunica Mirelei Stanciu.

Deflagrația din Rahova a avut loc într-un bloc de locuințe și a distrus mai multe apartamente. Trei oameni și-au pierdut viața, iar 15 au fost răniți, dintre care unul a fost transferat la un spital din străinătate, iar șapte au fost deja externați.

