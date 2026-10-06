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Membri ai clanurilor „Ștoacă” și „Toboșarii”, trimiși în judecată după mai multe conflicte violente în stradă. Clanurile activează în Ferentari și Giurgiului

Membri ai clanurilor „Ștoacă” și „Toboșarii”, trimiși în judecată după mai multe conflicte violente în stradă. Clanurile activează în Ferentari și Giurgiului
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Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au trimis în judecată 14 membri ai clanului „Ștoacă” și „Toboșarii”, dintre care 11 sunt arestați preventiv, pentru implicare în mai multe conflicte violente pe stradă, în Capitală, în care au fost folosite pistoale neletale, sticle incendiare de top cocktail Molotov, macete, bâte, bare de fier, transmite g4media.ro.

Acuzaţiile din dosar sunt de şantaj, loviri sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, uz de armă fără drept. Potrivit unui comunicat al Parchetului, în perioada ianuarie – iunie 2026, pe fondul unui conflict preexistent între grupările interlope „Ştoacă” şi „Toboşarii”, mai mulţi membri ai primei grupări au efectuat în mod repetat acte de constrângere psihică şi fizică asupra rivalilor din celălalt clan, pentru a-i determina pe aceştia din urmă să nu se mai deplaseze în zonele teritoriale pretins aflate sub influenţa şi controlul familiei „Ştoacă” (cartierele Ferentari şi Giurgiului).

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Ulterior, scandalul dintre cele două grupări a degenerat într-un mod violent, fiind săvârşite, pe o perioadă lungă de timp, numeroase infracţiuni de o gravitate ridicată:

Atât în mediul online, prin postarea unor videoclip-uri în format live, cât şi în cadrul unor discuţii private, membri ai clanului „Ştoacă” au transmis în mod repetat ameninţări grave cu acte de violenţă şi cu moartea la adresa grupării „Toboşarii”, în vederea respectării interdicţiei teritoriale fixate. Ameninţările au fost puse apoi gradual în aplicare, astfel că, în data de 13 ianuarie 2026, în jurul orei 00:05, un bărbat a spart cu o rangă luneta unui autoturism aflat în mers pe o stradă din Sectorul 5.

Ulterior, în data de 22 aprilie 2026, un membru al grupării „Toboşarii” a fost agresat fizic într-o sală de jocuri de 4 rivali din clanul „Ştoacă”, care l-au scos apoi pe stradă şi l-au obligat să stea în genunchi, ameninţându-l cu moartea.

Conflictul dintre cele două grupări a escaladat în luna mai, când 9 indivizi din ambele grupări au fost implicaţi într-un conflict stradal, având asupra lor pistoale neletale supuse autorizării, sticle incendiare de tip cocktail Molotov şi multe alte obiecte contondente (macete, bâte, cozi de lemn, bare alungite etc). În timpul încăierării au fost trase 10 focuri de armă, au fost incendiate porţiuni stradale şi au fost produse distrugeri la nivelul caroseriilor a două autoturisme.

În continuare, pe 9 iunie 2026, un membru al grupării „Ştoacă” a fost prins pe stradă de doi rivali, fiind tăiat cu o macetă în zona abdominală şi împuşcat în spate cu un pistol cu bile de cauciuc.

Pe 18 iunie, poliţiştii de la Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au efectuat zeci de percheziţii în acest caz, anchetatorii confiscând un adevărat arsenal de la membrii celor două clanuri: cuţite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene, sticle cu benzină. Dosarul a fost trimis la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

Sursa foto ilustrativă

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